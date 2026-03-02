Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Ali K., 1 Mart 2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında Alayköy Çemberi ile Alayköy arasında kalan yolda meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, MD 062 plakalı aracın sürücüsü olmamasına rağmen kendisini sürücü olarak gösteren Ağırdağ’da sakin R.H.’nin polise yalan bilgi verdiğini belirtti. Yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda ise kaza anında aracı kullanan kişinin R.H.’nin eşi D.H. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

“Ehliyetim Öğrenci Ehliyeti” Diyerek Kazayı Eşine Üstlendirdi

Polis, D.H.’nin kazayı kendisinin yaptığını ve öğrenci ehliyeti bulunduğu için eşine kazayı üstlenmesini söylediğini, böylece olayın polisten gizlenmesine ve polise yalan bilgi verilmesine sebep olduğunu itiraf ettiğini aktardı.

Her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiği belirtildi. Soruşturmanın, zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığı açıklandı.

Polis, zanlıların Türkmenistan vatandaşı olduklarını ve KKTC’de çalışma izniyle bulunduklarını belirterek mahkemeden teminat talep etti.

Mahkemeden Yurt Dışı Yasağı ve Yüksek Teminat

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için birer kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.