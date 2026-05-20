Polis açıklamasına göre olay, 20 Mayıs gecesi saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Aniden fenalaşan Selahattin Peker, ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada, yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

Görevli doktor tarafından cansız beden üzerinde yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Selahattin Peker’in kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.