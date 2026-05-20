Polis açıklamasına göre ilk kaza, saat 21.30 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Mustafa Sokak üzerinde meydana geldi. M.Ç. (K-34) yönetimindeki AA 012R plakalı araç, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı yönde ilerleyen ve 145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen S.G. (E-69) yönetimindeki NF 815 plakalı aracı soldan geçmeye çalıştığı esnada aracın sol yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırım taşlarına çarparak kaldırım üzerine çıktı. Kazada yaralanan olmazken, her iki sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

İkinci kaza ise saat 23.00 sıralarında Güzelyurt’ta Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. S.A. (E-23) yönetimindeki EP 693 plakalı araç, Terminal Çemberi’ne giriş yaptığı sırada, çember içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden A.A. (E-18) yönetimindeki HY 418 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, EP 693 plakalı araç sürücüsü S.A.’nın sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edildi. S.A. tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.