Polis açıklamasına göre, 17 Mayıs tarihinde Köprülü Köy Kahvehanesi’nde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İskele sakini Topel Bada’nın (E-60) ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Öte yandan, 18 Mayıs tarihinde göğüs ağrısı şikayeti ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne başvurduktan sonra sevk edildiği Lefkoşa Kolan British Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitiren Çatalköy sakini Najam Ul Hassan’ın (E-43) ölüm sebebinin ise “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu belirlendi.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.