GÜNDEM KIBRIS ÖZEL

Deneyimli siyasetçi Serdar Denktaş, hakkında ortaya atılan iddiaların ispatlanması için bugün Sarayönü’nde saat 20.00’a kadar iddia sahiplerini bekledi.

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan Serdar Denktaş, “Kimse gelmedi, ben bekledim. Ne söyleyenler ne de söyletenler… Bugünden sonra ben artık kulaklarımı tıkıyorum. Vatandaşın da aynı şeyi yapmasını bekliyorum” dedi.

Denktaş, “Eğer ellerinde kanıt var ise Sarayönü’ne gelirlerdi, gelmediler” diyerek, artık yapacak başka işleri olduğunu ve bununla ilgilenmediğini söyledi.

Denktaş, “Vicdanen zaten rahattım, herkesin de rahat olmasını istedim. Çocuklarıma, torunlarıma “yoktur öyle bir şey” diyordum ama onlar bile farklı bakıyordu. Bundan kurtulmuş oldum. Bu andan itibaren benim artık bu konuyla ilgili vakit harcamayacağım” dedi.

“EN ÇİRKİN İDDİALARDAN BİRİYDİ!”

Çiğdem Aydın ‘Gece kulübünüz var mı?’ diye sordu, Denktaş ise şu yanıtı verdi:

“Olsaydı, gelip birileri söyleyecekti burada herhalde. En çirkin iddialardan biriydi bu. Bir sürü şey söylendi, bu da onlardan biriydi ve çirkiniydi. Yıllardan beri her hareketlendiğimde pişirilip ortaya çıkarıldı. Troller bunu kullandı. Ama bunu söylettirenler var, artık sussunlar! Bütün bu söylentilerin aslında çamur at izi kalsın, iddia ve karakter katli olduğu ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. Gerçekten olsa böyle bir şey bir Allah’ın kulu çıkar gelirdi. Ne gelen var ne giden… Söyleyenler de söyletenler de kendisini biliyor.”

“PARTİ KURMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Serdar Denktaş, parti kurma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Yakın bir zamanda ismiyle, cismiyle ortaya çıkacak” dedi.

Denktaş, yeni kurulacak oluşuma ülkenin ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, iddiaların da bu yeni oluşumun açıklanmasının ardından ortaya çıktığını kaydetti.