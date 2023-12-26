Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

26.12.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Değirmenlik-Girne Anayolu’nun 8-9’uncu kilometreleri üzerinde, İbrahim GÖKPINAR (E-25) yönetimindeki NA 905 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarındaki kayalara çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçtaki yolcu Mehmet BEYAZGÜL (E-35), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.