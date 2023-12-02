Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.12.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Ercan-İskele Anayolu’nun 6-7 kilometreleri arasında Sınırüstü virajlarında, Gülay AKALIN (K-37) 233 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MD 554 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan çelik bariyerlere çapmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Gülay AKALIN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

