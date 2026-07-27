Gündem Kıbrıs Özel Haber

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve görevde geride kalan 3.5 yılı değerlendirirken, Dikmen bölgesinde yeni dönemde hayata geçirmek istediği yeni projeleri anlattı. Çelebi, geride kalan 3.5 yılda altyapı projelerine ağırlık verdiklerini ifade ederek, yeni dönemde hayata geçirmek adına birçok projelerinin olduğunun altını çizdi.

“Bütün bölgeyi kapsayan projelerle insanımızın yaşamını bir üst seviyeye çıkardık”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, “Son 3.5 yıl bir önceki dönemin aynısı geçti. Hatta biraz daha yoğun geçti. Bildiğiniz gibi Yerel Yönetimler reformunun ikinci ayağı 2022 yılında hayat buldu ve çok güzel oldu. 51/95 sayılı yasanın güncellenmesiyle birlikte vergilerimiz tamamen güncellendi ve belediyeler de niyetleri olan işleri yapmaya başladı. Biz de Dikmen Belediyesi olarak vergilerin güncellenmesinden sonra çok büyük bir çalışma başlattık. Bütün bölgeyi kapsayan projelerle insanımızın yaşamını bir üst seviyeye çıkardık. Daha konforlu yaşamasını sağladık. Bütün altyapı çalışmaları Dikmen bölgesinde tamamlanmak üzeredir. Güzel bir çalışma ile Dikmen merkezden başlayan ve bütün köyleri kapsayan çalışmalar ile altyapımızı neredeyse tamamladık” ifadelerini kullandı.

“Neredeyse tüm yatırımları Öz kaynak gelirlerimizden tamamladık”

Konuşmasının devamında Belediyede çalışan personel sayısı hakkında da bilgi veren Çelebi, “Belediyemizde şirketimizle birlikte 168 kişi çalışıyor. Dikmen Belediyesi 176 kilometre kareye hizmet veren ve bu hizmet alanımızda Girne Beşparmak dağlarının Güney’e bakan bölümüdür. Aslında kilometrekareden fazla coğrafi konumu zorluklarla olan bir bölgedir. Ama bu zorluklar bizi yıldırmadı ve insanımız da bu hizmetleri hak ediyor. Bütün yollarımız, sokaklarımız, içme suyu hatlarımız Dikmen Belediyesi’nin öz kaynak gelirleri ile yenilendi. Dar sokaklar genişletildi. İstinaf duvarları yapıldı. Kaldırımlar yapıldı, asfaltlar döküldü. Neredeyse tüm yatırımları Öz kaynak gelirlerimizden tamamladık. Dikmen Belediyesinde ciddi bir mali disiplin bulunuyor. Personelin çalışma düzeni en süt düzeydedir. Dolayısıyla Dikmen halkının da bizlerin de yüzleri gülüyor. Bu da bizim yaptığımız için göstergesidir. Mutluyuz ve çalışıyoruz” diye konuştu.

“Merkezi hükümetten yer alabilirsek, belediye binamızı yapmak istiyoruz”

Konuşmasının devamında Çelebi, “Dikmen Belediyesi sosyal projelere de ağırlık verdi. Halkımız her şeyi hak ediyor ve biz de halkımıza layık olmaya çalışıyoruz. Altyapıda sona gelindiği için bundan sonra sosyal projelere ağırlık vereceğiz. En önemlisi ise merkezi hükümetten yer alabilirsek, belediye binamızı yapmak istiyoruz. Çünkü hep erteledik. Altyapı tamamlanmadan bir belediye binası yapmayı düşünmedik. Günün sonunda halkımızın işleri varken belediyenin konforunu düşünmedik” dedi.

“Muhtarlarımızla iyi bir iletişimimiz var”

Çelebi, “Dikmen bölgesi Akçiçek köyünden başlayarak, Güngör’e kadar olan bölgedir. Toplamda 14 muhtarlık bulunmaktadır. Muhtarlarımızla da iyi bir iletişimimiz vardır. İhtiyaçlar çok daha kolay tespit edilerek çözümü için de birlikte başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de bunu artırarak devam edeceğiz. Halkımız her şeyi hak ediyor” dedi.

“Dikmen Belediyesi’nin hesaplamalarına göre bölgemizin nüfusu 23 bin kişiyi aştı”

Bölgenin nüfusu hakkında da bilgi veren Çelebi, “Devletin verilerine göre Dikmen bölgesi 14 bin 305 kişidir. Ama düşün ki su sayacı üzerinden konuşacak olursak, 7 bini aşan su sayacımız vardır. Merkezi hükümet ve istatistik kurumunun verilerine göre, bu nasıl olacak? 7 bini aşkın su sayacı olup, 14 bin civarında nüfus olmaz. Dikmen Belediyesi’nin hesaplamalarına göre bölgemizin nüfusu 23 bin kişiyi aştı. Bu sadece Dikmen Belediyesi sınırları içerisinde değil, bütün yerleşim yerlerinde nüfus fazladır. Merkezi hükümet bunu biliyor ve bu ülke insanına doğru nüfusu söylemeleri gerekiyor. Çünkü bir ülkede bir planlama yapılacaksa gerçek nüfusa göre yapılması gerekir. Sağlıkta da, eğitimde de, ulaşımda da her şey de aynıdır. Doğru nüfus üzerinden yapılacak çalışmalar ülkeyi başarıya götürecek ve insanımızı daha da rahatlatacaktır. Diğer yandan yatırımlar da ona göre olacaktır. Ben 2006’da belediye başkanı seçildim ve Dikmen’in nüfusu 2605’ti. Şuan sadece Dikmen’in nüfusu 10 bini aştı. Diğer köylerden Ağırdağ, en az Dikmen kadar kalabalıktır. Su tüketimi ve diğer ihtiyaçlara kadar belediyenin bunları hesaplayıp hayata geçirmesi gerekiyor. Biz Dikmen’i 2605 nüfus ve tek bir içme suyu kuyusuyla yönetemeyiz. Şuandaki Dikmen’de 7 tane içme suyu kuyusu var. Ülkedeki gerçek nüfusu bileceğiz ve ona göre de planlamalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Belediyelere verilen devlet katkıları kesinlikle yeterli değildir”

Belediyeler Reformu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çelebi, “Belediyelere verilen devlet katkıları kesinlikle yeterli değildir. Devletin ayırdığı miktarın doğru zeminde olması gerekir. Yerel gelirler üzerinden yüzde 9.25 belediyelere ayrılır ve nüfus oranına göre devlet tarafından bölüştürülür. Bütçe yapılırken belediyelerin haklarının verilmesi lazım. Belediyeler daha fazla iş yaparsa halk mutlu olacak ve bu merkezi hükümetinde işine yarayacak. Ancak öyle yapmadılar. Doğru giden sisteme çomak sokuyorlar ve su paralarına müdahale edeceğiz diyorlar. Belediyelerin gelirlerini azaltarak belediyeleri muhtaç etmeye çalışıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu güzel giden çalışmalara ve halkımızın aldığı hizmete müdahaleyi kabul etmiyoruz. Dikmen Belediyesi suyu 24.5’a alıyor ve 51 TL’ye satıyor. Bunun içerisinde yatırım masrafları var. 250 km’ye yakın içme suyu hatlarını yeniledik. Bu kazandığımız paralarla yapıldı ve birilerinden destek almadık. Yatırım maliyetlerini merkezi hükümet düşünmüyor. Yasa gereği su faturalarına yılda bir kez artış yapıyoruz. Buna müdahale edildiği zaman belediyeler yatırım yapamayacak. Belediyelerin gelirlerine müdahale ederek halkın hizmet almasını engelleyenler çok ucuz hesap peşindeler” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin katkıları: Geçen Yıl Dikmen Belediyesi’ne 10 Milyon TL hibe sağlandı

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin bölgeye katkıları hakkında bilgi veren Çelebi, “Geçen Yıl Dikmen Belediyesi’ne 10 Milyon TL hibe sağlandı. Çok teşekkür ederim bize ilaç gibi geldi. Geçen yıl ve bu yıl özellikle asfalt çalışmalarımızda 70 milyonu aşan bir rakam ödedik. Son 2 yıl içinde 100 milyon TL’lik asfalt çalışmamız oldu. Dikmen Belediyesi olarak biz asfalt dökmüyoruz, biz yol yapıyoruz. Sadece yolun üstüne asfalt döktüğünüzde 6-7 yıl sonra sıkıntı yaşanacak. O nedenle biz temeli sağlamlaştırıyoruz. Biz sel bölgesiyiz ve ona göre sağlam yapıyoruz. Bugün baktığınızda Dikmen içinden geçen 2.5 kilometrelik ana cadde alt yapısıyla birlikte adada yapılmış en sağlam caddedir. Dikmen Belediyesi’nin öz kaynakları altyapıda kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kara Yolları da asfaltı döktü. Onlara da çok teşekkür ederim. Çok iyi bir iletişimimiz var. Yıllar sonra Türkiye’den gelen su Dikmen’e bağlanacak ve Dikmen halkı daha rahat edecek. Belediye olarak biz de 11. Kuyuyu kazıyoruz. Görevlerimizi ve sorumluluklarımızı biliyoruz” dedi.

“Belediye olarak kulüplerimize maddi manevi destekten hiçbir zaman kaçınmadık”

Sosyal belediyecilik alanında yapılan yatırımlar ve verilen hizmetler hakkında bilgi veren Çelebi, “Bütün sağlık ocaklarında hasta yatağından, masa sandalye düzenlemesine kadar hepsi belediye tarafından düzenlendi. Köylere hekim gideceği zaman belediye araçları ile doktorlar taşınıyor. Dikmen merkezde büyüme ve gelişmeden dolayı burada bir sağlık merkezi oluşturulması yönünde girişimde bulunuldu. 2019’da açılışını yaptık. Diğer yandan Dikmen Merkez’e sağlık ocağı yapılıyor ve bölge halkı açısından yararlı olacak. Diğer yandan eğitimde ve sporda katkılarımız vardır. Dikmen bölgesinde 5 spor kulübümüz var. Belediye olarak kulüplerimize maddi manevi destekten hiçbir zaman kaçınmadık. Toprak olan Dikmen sahası ve Dr. Fazıl Küçük stadını çim zemin yaptık. Dağyolu, Pınarbaşı ve Taşkent köylerimizin futbol sahaları devlet tarafından çimlendirilmesi gündeme geldiğinde, belediye de katkı yaptı. Kulüplerimizin bütçelerine de belediyemiz katkılar yapıyor” dedi.

“Çocuklarımızın ve okullarımızın her ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz”

Çelebi, “Bölgemizde 3 tane okulumuz var. Geleceğimiz olan çocuklarımız her şeyi hak ediyor. Halktan topladığımız vergileri okullarımıza da yatırım yapmak için kullanıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de emlak vergisinin yüzde 15’i değil, on katı yatırım yaptık. Okullardaki temizlik, bakım, onarım, kırılanları tamir ediyoruz ve bunları faturaya bile yazmıyoruz. Çocuklarımızın ve okullarımızın her ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz. 2013 yılında Dikmen İlkokuluna 4 tane derslik yaptık devlet ile birlikte. 2017 yılında Pınarbaşı Anaokulunu yeniden inşa ettik. Dağyolu İlkokulunun da çocuk oyun parklarından tutun, okul idaresinin talep ettiği her şeyi karşıladık. Ağırdağ İlkokulunun komple çatısını yeniledik” dedi.

“Mahkemeye başvuru yaparak yasanın bize verdiği hakkı geri alacağız”

Yeşil alanlarının tamamının yasa gereği Dikmen Belediyesi’ne devredilmesi gerekir. 2008 yılı öncesi köyler bölgelere bağlanmadan önce yeşil alanlar Girne Kaymakamlığına devredildi. Onları bize devretmeleri gerekirken, 5 yıldır bütün Dikmen Belediyesi için ayrılan alanlar Tapu Dairesi tarafından Kaymakamlığa devredildi ve onlar da istediğine veriyor. Bizim yeşil alan haklarımızı merkezi hükümet elimizden alırsa, biz ne yapacağız? Biz mahkemeye başvuru yaparak yasanın bize verdiği hakkı geri alacağız. Dikmen halkının hak ettiği sosyal alanların yaratılabilmesi için bu alanların bize devredilmesi lazımdır. Bu konuyu da mahkeme yoluyla çözeceğiz. Dikmen Belediyesi için park yapmak çocuk oyuncağıdır. 2 haftada park bitirdiğimizi biliyorum. Manevra kabiliyeti yüksek bir belediyeye mali disiplin de eklendiğinde çok ciddi mesafeler alabiliriz. Çalışkan bir kurumun engellenmesi insanlık suçudur” ifadelerini kullandı.

“Bu sene çok araç aldık”

Belediyeye yapılan araç gereç yatırımlarını anlatan Çelebi, “Bu sene çok araç aldık. Eskiyen su tankerlerimizi yeniledik. Bize çok masraf çıkaran ve eskiyen çöp kamyonlarımızı değiştirdik. Çekirge araç sayımızı artırdık. 3 yeni çöp kamyonu ve 3 yeni çekirge araç aldık. Bizim araç filomuz yeterince güçlüdür” dedi.

“Sel suyunu avantaja döndüreceğiz”

Çelebi, “Bölgemiz çok büyük ve sele maruz kalan bir bölgedir. Kanalların yapılması gerekiyor ve belediyemiz su altyapısını güçlendirip, su deposu sayısını artırırken, bir taraftan da Dikmen’i basan sel sularından Dikmen’i korumak zorundayız. Dikmen Belediyesi olarak, Su Dairesinin de katkılarıyla yeni bir bent yapıyoruz ve bu sel suyunu avantaja döndüreceğiz. Artık Dikmen’i su basmayacak ve felakete dönüşen bu suyu da aküfere geri vereceğiz. Dikmen, Akçiçek ve Ağırdağ bölgesinde yağış olduğunda ciddi sıkıntılara yol açıyor. Bu dere kanallarını yapabilmek için İçişleri Bakanlığı’nın bu bölgeleri kamulaştırması gerekiyor. Projelerimizi hazırladık ve Nisan ayında İçişleri Bakanlığına gönderdik. Eğer yardım etmezlerse de biz gerekeni yapacağız çünkü bizim insanımız değerlidir. Sabah akşam, gece gündüz aklımız fikrimiz halkımızdır. Bugüne kadar da hiçbir aksiliğe meydan vermedik. Bu felakete sebep olan suyu yukarda tutacağız ve içme suyu olarak da halkımızın çeşmesinden akacak” diye konuştu.

“Altyapı çalışmalarımız bitti. İnsana daha fazla dokunan projeleri hayata geçireceğiz”

Bir sonraki dönemde hayata geçirmek istediği projeleri aktaran Çelebi, “Bu sene bitmeden mevcut dağdan geçen yolu belediye tamir etmeye başladı. Seyir teraslarıyla birlikte çok güzel bir yürüyüş yolu yapacağız. Yaklaşık 8 kilometre civarı olacak. Yeni dönemde çok iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Çünkü artık altyapı çalışmalarımız bitti. İnsana daha fazla dokunan projeleri hayata geçireceğiz. 52 yıldır Dikmen’de yaşıyorum. 2014 yılında Yukarı Dikmen’de düşündüğümüz GölPark projesini uygulamak istiyoruz. Yapacağımız bentler de bu projenin bir parçası olacak ve bu göle de suyu oradan sağlayacağız. Amfi tiyatro, restoranlar ve diğer sosyal alanları içeren bir sosyal projemiz var. Belediye binamızı da yapacağız. Dikmen Belediyesi olarak halk sağlığı birimimizi oluşturduk. Ev hanımlarından çocuklara kadar herkese dokunuyor. Bunu daha da geliştireceğiz. Çalışmalarımız artarak devam edecek ve çeşitliliği artıracağız. Dikmen’i bir üst seviyeye geçirme niyetindeyiz. Dikmen benim için önemli. Her sokağında yaşayan bütün insanlarımıza eşit hizmet götürüyoruz. Vergisini ödeyen her insan hizmeti hak ediyor. Her kuruş hizmete dönüşecek. Belediyecilik budur. Burada çok huzurlu ve mutluyum. Halka verdiğimiz hizmetler ve halktan gelen geri dönüşler de çok önemlidir. Güven duyulmak ve bu güveni boşa çıkarmamak çok önemlidir. Halkımın bana duyduğu güveni boşa çıkaramam. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Dikmen bölgesini en yaşanılır bölge yapacağız. Dikmen çöplüğü ile anılırdı, ancak şimdi Dikmen’de güller açıyor. Dikmen Belediyesi bugün KKTC’nin en saygın kurumlarından biridir. Bunu halkımız ile birlikte başardık. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Dikmen’de yüzler gülüyor” dedi.

“Kentlerde yaşayanları kıskandıracak hizmetlerimiz var”

Çelebi konuşmasının sonunda, “Birbirimize iyi bakacağız. Sağlığımız yerinde olacak. Yapamayacağımız iş yoktur. Biz buradayız. Dikmen Belediyesi olarak halkımızın her dakika hizmetinde olacağız. Kentlerde yaşayanları kıskandıracak hizmetlerimiz vardır. Bu hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.