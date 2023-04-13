Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.04.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Hasan KOÇ (E-24) 71 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EV 170 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada 29 Ekim Sokak yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve kaldırım üzerindeki 4 adet demir direğe çarptıktan sonra, yoluna devam ederek bir iş yerinin vitrin camına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yan tarafa savrulan EV 170 plakalı araç, bir iş yerinin duvarına ve reklam panosuna da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Hasan KOÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.