Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde bugün sabaha karşı saat 02.30 raddelerinde Ötüken Çemberi’nde nefesinde 123 mlg alkol tesiri olduğu halde kuzeydoğu istikametinde seyreden Nasrollah JALALI (E-34) yönetiminde bulundurduğu NF 066 plakalı salon araç ile çemberi geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp önce kaldırım taşlarına ardından da çiçeklik taş duvarına aracının ön kısmı ile çarptı. Kazada hafif yaralanan Nasrollah JALALI ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak Acil Serviste müşahade altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.