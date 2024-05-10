Bakan Dinçyürek öğrencilerle görüşme öncesi yaptığı konuşmada, sağlıktaki projelerine ilişkin detaylı açıklamalar yaptı.

Dinçyürek, sağlıktaki otomasyon sistemini e- devlet, e- nabız anlamında Kıbrıs’ta da kurmak için çok ciddi bir çalışma yapıldığını 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türksat’la yapılan çalışma ile bitmiş olacağını ifade etti.

Bu sistemin hekimler, hastalar devlet içinde çok ciddi kazanımlar getireceğine dikkati çeken Dinçyürek, bu sistemle yapılan tetkikleri,

başka hastaneye uğradığı zaman oradan görebilme şansının olacağını

söyledi.

Dinçyürek , sağlık alanında önemli yaıtırmlar yapılmakta olduğunu da ifade etti.

