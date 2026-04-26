Girne’de Çifteler Sokak üzerinde U.G. (29), 96 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yol dışına çıktı ve bir evin demir kapısına çarptı. Daha sonra geri manevra yaptığı sırada park halindeki başka bir araca da çarptı. Sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde M.F.K. (26), 119 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla karşı şeride geçerek M.H.B. (35) yönetimindeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken sürücü tutuklandı.

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu Halkbank Çemberi mevkiinde ise Y.E. (40), 94 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek taş refüje ve bariyerlere çarptı. Yaralanan sürücü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Polisin üç kazayla ilgili soruşturması sürüyor.