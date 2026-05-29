Lefkoşa ve Gazimağusa’da 28 Mayıs akşamı ile 29 Mayıs’ın ilk saatlerinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası dört kişi yaralanırken, alkollü araç kullanarak kazaya neden olan iki sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Polis açıklamasına göre, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.45 sıralarında Lefkoşa’da Meltem Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Kabil Ateşoğlu (46), 135 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki UN 039 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda park halinde bulunan SC 310 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kazaya neden olan Ateşoğlu tutuklandı.

Düzova yakınlarında araç takla attı: 4 kişi yaralandı

29 Mayıs 2026 tarihinde saat 02.10 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada ise Yahya Zakaria Mohamed Almabrouk (21), yönetimindeki HD 944 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Düzova yakınlarında, Ersoy Petrol İstasyonu’nu geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç takla attı. Kazada sürücü Yahya Zakaria Mohamed Almabrouk ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmed Adıl Alkher Abdelwahab (24), Ahmet Enver Haydar (23) ve Alla Adnan Mohamed Alganjmi (22) yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelerinin ardından müşahede altına alındı.

Gazimağusa’da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Yaklaşık 20 dakika sonra, saat 02.30 sıralarında Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde meydana gelen bir diğer kazada ise Selahattin Yücel (40), 197 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JN 160 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Esen Market önlerine geldiğinde yolun solunda park halinde bulunan PF 081 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya neden olan sürücü Selahattin Yücel tutuklandı.

Polisin her üç olayla ilgili soruşturması sürüyor.