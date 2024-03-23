Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.03.2024 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Gemikonağında Ecevit caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden sürücüsü meçhul UG 343 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fuat Yakup sokağa dönüşe geçtiği esnada yolun sağından yoldan çıkarak yol kenarında bulunan elektirik direğine aracının sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ederek nosu meçhul telefon direğine aracının sol ön kısmı ile çarpıp durmuştur.Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerinden ayrıldığından dolayı yaralanan olup olmadığı tespit edilememiştir.