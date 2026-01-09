Geçici statüde görev yapan öğretmenler, haklarında alınan ya da alınması planlanan kararların yalnızca bir yasa maddesinin iptali olmadığını, binlerce saatlik emeğin ve kurulan gelecek hayallerinin yok sayılması anlamına geldiğini belirterek kamuoyuna sert bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yıllardır eğitim sisteminin yükünü omuzladıklarını vurgulayan öğretmenler, “Bu ülkenin çocuklarını emanet ettiğiniz, okulun ve öğrencinin her derdini kendi derdi bilen öğretmenleriz. Sınıflarda akıttığımız ter, çocuklarımızla kurduğumuz bağ ve verdiğimiz emek bizim öz malımızdır, hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, yıllarca “makbul” sayılan emeklerinin, 36. aya bir kala “hukuksuz” ilan edilmesini sorgulayarak, taleplerinin imtiyaz değil hukuki güvence olduğunu dile getirdi. “Biz sadaka değil, verilen sözün tutulmasını istiyoruz. İşsizlik kuyruğuna mahkûm edilmeyi değil, sınıflarımızda kalmayı istiyoruz” denilen açıklamada, hakları alınana kadar sessiz kalınmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, geçici öğretmenlerin “sınavsız ve emeksiz” bir şekilde görev aldıkları yönündeki eleştirilere de yanıt verildi. Öğretmenler, Öğretmen Akademisi için ceplerindeki son kuruşa kadar harç yatırdıklarını, bu tutarın yaklaşık üç asgari ücrete denk geldiğini belirterek, “Biz bu yola sadece kalbimizi değil, ekmeğimizi de koyduk” dedi.

Yıllar boyunca boş kalan sınıfları doldurduklarını, hastalanan ya da hamile olan meslektaşlarının yerine nöbet tuttuklarını ifade eden öğretmenler, sistemin açıklarını kapatan taraf olduklarını vurguladı. Açıklamada, “Biz size ‘geçici’ destek olurken her şey yasaldı da, sıra bizim kalıcı hakkımıza gelince mi yasalar hatırlanır oldu?” sorusu yöneltildi.

“Yükü taşırken öğretmendik, hakkımızı isterken mi yasadışı olduk?” ifadelerine yer verilen açıklamada, göreve gönderildiklerinde “kurtarıcı”, kadro talep ettiklerinde ise “fazlalık” olarak görülmelerine tepki gösterildi.

Geçici öğretmenler açıklamalarını, “Bu sadece bir kadro meselesi değil, bir haysiyet meselesidir. Biz bu sistemin dolgu malzemesi değil, asli unsuruyuz. Verdiğimiz emeklerin üzerine bir iptal kararı çizilmesine asla izin vermeyeceğiz” sözleriyle tamamladı.