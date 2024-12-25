Polisin açıklaması şöyle:

25.12.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde, Bayram SARI (E-36) yönetimindeki LM 907 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli virajı geçtikten sonra, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve iki takla attıktan sonra tekerlekleri üzerinde zeytin bahçesi içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.