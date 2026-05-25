Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükümetin dört yıllık icraatlarını değerlendirdi, ekonomiden enerjiye, yasal düzenlemelerden basın özgürlüğüne kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Hükümete geldikleri günden itibaren ülkede siyasi istikrarı sağladıklarını söyleyen Üstel, bu istikrarın ekonomik yapıya da olumlu yansıdığını ifade etti. Üstel, geçmişten gelen ve ülkenin ihtiyaç duyduğu birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirterek, bazı yasaların oy birliğiyle, bazılarının ise oy çokluğuyla geçirildiğini söyledi.

Dört yılda geçirilen yasaların elzem ve ihtiyaç niteliğinde olduğunu kaydeden Üstel, yapılan düzenlemelerin hiçbirinin hükümet tarafından tek başına hazırlanmadığını vurguladı.

“Yasaları sektörlerle birlikte hazırladık”

Emlak sektörü başta olmak üzere birçok alanda sektör temsilcileriyle görüş alışverişi yapıldığını ifade eden Üstel, hukukçularla birlikte çalışılarak yasa tasarılarının hazırlandığını ve ardından Meclis’e taşındığını dile getirdi.

“Biz hükümet olarak oturup da kendi başımıza yasaları düzenlemedik” diyen Üstel, tüm düzenlemelerin sektörlerin görüşleri doğrultusunda hazırlandığını söyledi.

“Basın özgürlüğünü kısıtlamıyoruz”

Ceza Yasası’yla ilgili eleştirilere de değinen Üstel, yapılan değişikliklerin basın özgürlüğünü kısıtlamadığını savundu. Konuyla ilgili hukukçuların, baroların ve ilgili çevrelerin yasa çalışmalarını incelediğini belirten Üstel, düzenlemelerin bir reform paketi niteliği taşıdığını ifade etti.

Yargı sistemiyle ilgili hazırlanan yasaların Barolar Birliği ile birlikte çalışılarak hazırlandığını kaydeden Üstel, tasarıların komitelerde de tartışıldığını söyledi.

“Kimsenin itibarının zedelenmesini istemiyoruz”

Basın özgürlüğü konusunda değerlendirmelerde bulunan Üstel, “Bizim basınımızda olan özgürlükler dünyanın hiçbir yerinde yok” ifadelerini kullandı.

Tek amaçlarının, suçu kesinleşmeyen kişilerin fotoğraflarının paylaşılmaması olduğunu belirten Üstel, geçmişte yaşanan bazı olayları örnek göstererek kişilerin itibarının korunmasının önemine dikkat çekti.

“Kendi insanımızın değerini biz korumak zorundayız” diyen Üstel, hükümetin attığı tüm adımların halk için olduğunu söyledi.

“AB kablo ile elektriğe onay vermedi doğalgazla geliyor…”

Konuşmasında enerji projelerine de değinen Üstel, ülkede fosil yakıt kullanımından kaynaklanan çevresel rahatsızlıklara dikkat çekti. Geçmiş hükümetlerin de bu sorunu çözemediğini ifade eden Üstel, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi projesinin gündeme taşındığını söyledi.

Yeşil enerjiye geçiş hedefiyle Avrupa Birliği’nden onay beklediklerini ancak yaklaşık bir buçuk yıldır sonuç alınamadığını belirten Üstel, bunun üzerine Türkiye ile alternatif projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

“Yeşil enerjinin önünü açacağız”

Üstel, yeni projeyle birlikte ülkeye iki boru hattı şeklinde elektrik getirileceğini belirterek, önceliğin üretim, sanayi, oteller ve evlerin enerji ihtiyacının karşılanması olduğunu söyledi.

Amaçlarının yeşil enerjinin önünü açmak olduğunu ifade eden Üstel, hükümetin bu doğrultuda gerekli tüm adımları atacağını vurguladı.