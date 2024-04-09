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Ulaşımın Mare Monte kavşağından kontrollü sağlandığı belirtilirken, söz konusu güzergahları kullanacak sürücüler, yavaş ve dikkatli seyretmesi konusunda uyarıldı.

Lapta - Alsancak ana yolunun, Alsancak mevkiinde Girne gidiş istikametinde “İleli Market” önlerinde oluşan su birikintisi nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığı da bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Karşıyaka - Çamlıbel ana yolunun Geçitköy mevkiinde sağanak nedeniyle dere sularının yükseldiği, çamurlu ve çakıllı suların yola aktığı kaydedildi.

Polis, Geçitköy ve Alsancak bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüleri uyardı.

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