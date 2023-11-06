Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel Gönyeli'de vatandaşla buluştu. Oldukça yoğun bir ilgiyle karşılanan Üstel’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Ahmet Savaşan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Alişan Şan ile partililer de eşlik etti.

Üstel, konuşmasının başında geçtiğimiz yerel seçimlere atıfta bulunarak, " Gönyeli devrilmez dediler. Hüseyin Amcaoğlu ile devirdik" dedi ve Hüseyin Amcaoğlu’nun Gönyeli’ye unutulmaz hizmetler bırakacağından emin olduklarını belirtti.

Üstel, ısrarla ve kararlılıkla hayata geçirdikleri yerel yönetim reformunun, tüm belediyeler için önemli bir kazanım olduğuna vurgu yaptı.

Buna benzer adımları atmaya, devletin altyapısını güncellemeye, ekonomisi ve mali yapısını güçlendirmeye, halkın ihtiyacı olan proje ve yasal çalışmaları kararlılıkla yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, “ Hükümete gelirken verdiğimiz sözler neyse hepsini bir bir gerçekleştiriyoruz. Attığımız adımlarla iyi bir noktaya geldik ama yetmez... İnsanımız, devletimiz, çok daha güzel bir geleceği hak ediyor. Biz çalışmaya, çalışarak halkımızın desteğini almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



ÖNCELİĞİMİZ GENÇLERİMİZ

Üstel yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Enerjide enterkonnekte sistemle yeşil enerjinin önünü açacağız.Yeni Ercan Havalimanı ile çağdaş havacılık normlarını yakaladık, meyvelerini almaya başladık.Yeni Ercan ile dünyaya kapımızı açtık. Şimdi hukuk yoluyla, tüm gücümüzü kullanarak, ulaşımda ambargoların sona ermesi için mücadelemize başlıyoruz. Kıbrıs Konusunda yeni adımlar atarken, dünyaya açılma yönünde kararlılıkla ilerlerleyeceğiz. KKTC’yi geliştirmeye, dünya standartlarına ulaştırmaya, sanayicisini, turizmcisini, üreticisini güçlü kılma hedefiyle ilk günden beri önceliğimiz halkımızdır dedik. Ekonomik sorunlara, global krize, ekonomik daralmaya rağmen her türlü önemli almaya devam edeceğiz. Halkımızın alım gücünü ayakta tutacağız.

2024 yılının daha güzel geçmesi için hazırlıklarımız sürüyor. 47/2010 Yasası'ndan mağdur olanların maaşlarını güncelledik. Hayat Pahalılığı ödeneğini yılda 3’e çıkarıyoruz.Gençlere kırsal kesim arsası vermeye devam edeceğiz. Sosyal konut projesi yakında başlayacak. Gençlerimize ilk evim kredisi vermeyi sürdürdüyoruz. Gençlerimiz için yeni bir kredi paketini de kısa bir süre sonra açıklayacağız. Önceliğimiz gençlerimizdir ve bu topraklarda yaşamlarını refah içinde sürdürmeleridir.

Halkımızın yol güvenliğini sağlamak için tüm imkanları seferber ettik. 2013 yılından beri bekleyen Gönyeli - Lefkoşa Çevre Yolu’nda istimlak bedellerini büyük oranda çözdük. 2024 yılı içinde yapımına başlayacağız."

Üstel bunlara ek olarak ülkeyi 4.5 G teknolojisi ile kavuşturduklarını söylerken, gelecek yıl ise her eve fiber optik kablo döşenmesi için ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

Üstel, Dijital Ada hedefine adım adım ulaşmaya başladıklarını belirtti.

GELECEĞİMİZİ PLANLAYACAĞIZ

DPÖ’nün 5 yıllık kalkınma planı çalışmalarını sürdürdüğüne de vurgu yapan Üstel, çarpık yapılaşmaya karşı ise teknik toplantıların sürdüğünü, emirnameler yerine tüm ülke için imar planının yasallaştırılacağını, ülkesel fiziki planının da güncelleneceğini ifade etti.

Üstel, “ Bütün bunları insanımız, geleceğimiz ve evlatlarımız için yapmakta kararlıyız. Deprem fonundaki birikimi çocuklarımızın güvenliği adına okullarımız için harcamaya devam edeceğiz. Eleştirileri okuyoruz ve dikkate alıyoruz. Biz geleceğimizi, icraatlarımızı karalamaya çalışan ve bu devlete güvenmeyenlere karşı planlayacağız. Halkımızınn yararına ne gerekiyorsa kararlılıkla yapacağız” dedi.



YENİ KIBRIS POLİTİKAMIZA HALKIMIZIN DESTEĞİ BÜYÜYOR

Üstel, Azerbaycan ile ilişkilerde önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler beklediklerine de dikkat çekerek, "Işık yandı. Bu ışık yolumuzu aydınlatıyor" diye de konuştu.

Konuşmasında 2025 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Üstel, “ Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli. Bu seçim federasyonu savunanlarla egemen eşitlik temelinde çözümü savunanlar arasında geçecek. Bugün halkımızın yüzde 71’i egemen eşitlik temelinde bir çözüm istiyor. Yüzde 29 federasyon diyor. Yeni Kıbrıs politikamız halkımızdan destek görüyor. İnşallah bu seçimi de sizlerin desteğinizle alacağız” ifadelerini kullandı.



DERDİMİZ DEVLETİMİZ, HALKIMIZIN MUTLULUĞU VE REFAHIDIR

Üstel, “ Bizim derdimiz KKTC. Bizim derdimiz bu bayrağın göklerde daha güçlü dalgalanmasıdır. Gai halkımızın mutluluğu ve refah içinde yaşamasıdır. Bunun için de Anavatan Türkiye ile istişare içinde çalışıyoruz. Anavatanımızın desteği ile KKTC'yi adım adım dünyayla kucaklaştırıyoruz. Bu devleti UBP kurdu... Yaşaması için de, dünyayla kavuşma yolunda daha güçlü olması ne gerekiyorsa yapacağız” diyerek sözlerini noktaladı.