İskele Festivali 10 gün sürecek. 27 Haziran’da resmi bir törenle açılışı yapılacak 53. İskele Festivali öncesi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, beraberindeki, festival komitesinde yer alan meclis üyeleri ve festival paydaşları ile bir basın toplantısı düzenledi. İskele Grand Sapphire Resort’taki basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, 10 gün sürecek etkinlikleri kamuoyuyla paylaştı.

SADIKOĞLU: 10 GÜN SÜRECEK FESTİVALİMİZ, KARNAVAL HAVASINDA GEÇECEK

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, basın mensupları ile bir araya geldiği basın toplantısındaki konuşmasında, halk arasında da festivaller festivali olarak nitelendirilen Geleneksel İskele Festivali’nin 10 gün süreceğini ve festivalin karnaval havasında geçeceğini söyledi. Festival kapsamında verilecek konserlere de dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, festivaldeki tüm konserlerin halk konseri olduğunu vurguladı, girişin ücretsiz olacağı konserlere tüm halkı davet etti. Bu yıl da, yalnızca ada insanının değil yurt dışında da büyük bir özlemle beklenen festivale büyük bir özveri ile hazırlandıklarını da söyleyen Başkan Sadıkoğlu, 7’den 70’e, yerli ve yabancı herkesin, festivalden keyif alabilmesi için en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünün altını çizdi. Basın toplantısının moderatörlüğünü de yapan Başkan Sadıkoğlu, festival süresince etkinlik düzenleyeceklere de söz verdi.

ZEKİYE GECE, KONSERLER VE ÇOCUK ŞÖLENİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Festival süresince gerçekleşecek konserler ve Çocuk Şöleni ile ilgili konuşan isim Festival Basın Komitesinde yer alan Meclis Üyesi Zekiye Gece oldu. Gece, festivalin açılışı olan 27 Haziran gecesi saat 22:00’da Mor ve Ötesi’nin, 2 Temmuz Çarşamba gecesi saat 22:00’da Levent Yüksel’in, 3 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.30’da Ali Alkurt’un, festivalin finali olan 6 Temmuz Pazar günü ise Sıla’nın halk konserinde, müzikseverlerle buluşacağını açıkladı.

10 gün boyunca binlerce insanı ağırlayacak Geleneksel İskele Festivali’nde 2 Temmuz Çarşamba saat 19:00’da başlayacak Çocuk Şöleni ile ilgili de bilgi verdi. Gece, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve çocuklar için özel hazırlanan ve hemen hemen her şeyin düşünüldüğü şölene tüm çocukları davet etti.

İSKELE BELEDİYESİ CIOFF ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ 28 YAŞINDA

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Özlem Kadirağa da bu yıl 28.’si gerçekleşecek İskele Belediyesi CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali hakkında bilgi verdi. Kadirağa, bu yıl Halk Dansları Festivali’ne ülkemiz ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra Arjantin, Kolombiya, Meksika, Kuzey Makedonya ve Hırvatistan’ın katılacağını açıkladı. 27 Haziran’da Geleneksel İskele Festivali’nin açılışında, konuk ülkelerin yapacağı tanım gösterileri ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin de startını vereceklerini ifade eden Kadirağa, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek festivalde 28 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te de tanıtım gösterileri olacağını, 29 Haziran Pazar günü 21:00’da Geleneksel Kostüm Defilesi, Bay/Bayan Festival Güzeli Seçimi, 30 Haziran Pazartesi günü saat 21.45’te tanıtım gösterileri, 1 Temmuz Salı saat 21.00’da ise İskele Belediyesi 28. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali’ni gala gecesiyle noktalayacaklarını açıkladı.

Özlem Kadirağa festival bünyesinde yer alacak Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi, Yabancılar Gecesi ile Grup Otantik Konseri hakkında da konuştu. Buna göre Geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi 30 Haziran Pazartesi saat 19.30’da İskele Belediyesi Kültür Evi’nde, Grup Otantik konseri de 21.00’da İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde, Yabancılar Gecesi ise 4 Temmuz Cuma saat 21.00’da İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde olacak.

29. KARADENİZLİLER GECESİ VE ALİ ALKURT KONSERİ 3 TEMMUZ PERŞEMBE, 21.30’DA

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek Karadenizliler Gecesi de 29. Yaşını kutlayacak. Basın toplantısına katılan isim ise KKTC Karadeniz Kültür Derneği Basın Sorumlusu Zeki Saraç oldu. Adanın en köklü festivalinin bir paydaşı olmaktan son derece mutlu olduklarını söyleyen Saraç, Karadeniz Kültürünün daha çok kitleye ulaşması için ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti. Saraç, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki Karadenizliler Gecesi’nde önce Fadime Hala tiplemesiyle Ahmet Yıldırım’ın ardından ise Ali Alkurt’un 21.30’da ücretsiz halk konserinde sahne alacağını açıkladı.

13. LARNAKALILAR GECESİ 5 TEMMUZ CUMARTESİ 21:00’DA

Festivalin olmazsa olmazlarından Larnakalılar Gecesi de 53. Geleneksel İskele Festivali’ne hazırlanıyor. Bu yıl 13.’sü gerçekleşecek, İskele Belediyesi ile Larnakalılar Derneği’nin iş birliğindeki geceyle ilgili bilgileri ise Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu paylaştı. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gece 5 Temmuz Perşembe günü saat 21:00’da başlayacak. Gecede davetlilere, Nohutlu Pilav ile Acuva Tatlısı ikram edilecek.

BENON DERVİŞLER BİSİKLET YARIŞMASI 29 HAZİRAN PAZAR, 17.00’DA

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun himayelerinde bu yıl 25.’si gerçekleşecek Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, İskele Ecevit Meydanı’nda 29 Haziran Pazar günü saat 17.00’da başlayacak. Yine Ecevit Meydanı’ndaki ödül töreni ile son bulacak.

TENİS TURNUVASI 29 HAZİRAN-6 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA, 17:00’DA

53. Geleneksel İskele Festivali’nde yer alacak Tenis Turnuvası ise İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 29 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 8-9 yaş ve senyör kategorilerinde gerçekleşecek turnuvanın finalinde kazanan belli olacak.

SOKAK BASKETBOL ŞÖLENİ 3-4-5 TEMMUZ’DA 18:00’DA

İskele Belediyesi ile Basketbol Federasyonu ve LGB Spor Kulübü’nün işbirliğinde bu yıl 12’si gerçekleşecek ve bu yıl merhum Resul Erol anısına düzenlenecek Sokak Basketbol Şöleni ile ilgili ayrıntıları ise LGSBSK Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar anlattı. İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde 3 Temmuz’da saat 18:00’da başlayacak basketbol şöleni 5 Temmuz’da son bulacak.

YAĞLI DİREK BAYRAK KAPMA VE DALMA YARIŞMASI 4 TEMMUZ CUMA, 17:30’DA

Festival basın toplantısında konuşan bir diğer isim ise İskele Belediyesi Festival Komitesinden Meclis Üyesi Kubilay Aşık oldu. Aşık, bu yıl kıymetli babası Hüseyin Aşık (Zumbur) anısına gerçekleşecek 2. Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışması ile ilgili konuştu. Yağlı Direkten Bayrak Kapma Yarışmasının 4 Temmuz Cuma günü saat 17:30’da Dr. Fazıl Küçük Parkı (İskele-Boğaz)’nda gerçekleşeceğini söyleyen Aşık, yarışmanın kazanına ise 20 Bin TL Ödül verileceğini duyurdu.

Bu yıl da tozu dumana katmayı hedefleyen Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu, İskele Rallisi’nin bu yıl 12.’sini, Geleneksel İskele Festivali bünyesinde, otomobil ve hız tutkunları ile buluşturacak. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu Başkanı Tiğin Kişmir, bu yıl ki yarışların 6 Temmuz Cumartesi günü saat 16’da İskele Ecevit Meydanı’nda başlayacağını, 7 Temmuz Pazar günü de final yapacaklarını ve ödülleri takdim edeceklerini belirtti.

DARTS YARIŞMASI 1 TEMMUZ SALI, 20:00’DA

Hedefi 12’den vurmak için her yıl Geleneksel İskele Festivali bünyesinde yer alan KKTC DARTS FEDERASYONU adına basın toplantısına katılan isim yönetim kurulu üyesi Hakan oral oldu. Oral, bu yıl 8.’si düzenlenecek yarışmanın 1 Temmuz Salı saat 20.00’da İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda olacağını açıkladı.

OKÇULUK YARIŞMASI 6 TEMMUZ PAZAR, 10:00’DA Bu yıl 4.’sü düzenlenecek ve merhum Ahmet Havutçu anısına gerçekleşecek Okçuluk Yarışması ile ilgili bilgiyi ise Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Uysal Oldaç verdi. Oldaç, bu yıl ki yarışmanın 6 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda olacağını duyurdu.

SATRANÇ TURNUVASI 6 TEMMUZ PAZAR 08:00’DA

İskele Belediyesi bünyesinde ücretsiz satranç kursları gerçekleştiren aynı zamanda festivalin de olmazsa olmazlarından Satranç Turnuvasıyla ilgili ayrıntıları ise İskele Belediyesi Satranç Kulübü adına Ahmet Türeller paylaştı. Türeller, bu yıl merhum Burak Demircioğlu anısına gerçekleşecek 21 Satranç Turnuvası’nın 6 Temmuz Pazar saat 08:00’da İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda olacağını belirtti.

SEYMEN YILMAZ, SPORTİF ETKİNLİKLER İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Festival bünyesinde yer alacak diğer sportif etkinliklerle ilgili açıklamayı ise Festival Komitesinden Meclis Üyesi, Seymen Yılmaz yaptı. Yılmaz, bu yıl İskele Belediyesi’nin merhum başkanı Dt. Temel Zeki anısına yapılacak Olta ile Balık Avlama Yarışması’nın 29 Haziran Pazar günü saat 04.00’da Dipkarpaz’da olacağını söyledi. Merhum Eren Erkul Anısına düzenlenecek Minikler Halı Saha Turnuvası’nın ise 30 Haziran ve 4 Temmuz tarihinde olacağını ifade eden Yılmaz, saat 19.00’da başlayacak turnuvanın Kuzucuk Halı Sahası’nda oynanacağını belirtti. Bu yıl da tozu dumana katmayı hedefleyen Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu’nun düzenlediği, İskele Rallisi’nin bu yıl 13.’sünü düzenleyeceğini belirten Yılmaz, festival bünyesinde otomobil ve hız tutkunlarını buluşturacak yarışmanın 5 Temmuz’da başlayacağını 6 Temmuz’da da ödül töreninin yapılacağını belirtti.

Yılmaz, İskele Belediyesi Atış Poligonu’nda düzenlenecek ve bu yıl eski meclis üyesi merhum Süleyman Dargın anısına yapılacak Sporting Yarışması 6 Temmuz Pazar saat 08.00’da, Hasan & Salih Kurşiniler anısına yapılacak Tavla Turnuvası ise 5-6 Temmuz tarihlerinde İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 20.00’da olacak.

KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAYI İLE THALASSEMİADERNEĞİ 6 TEMMUZ PAZAR, KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRECEK

27 Haziran’da başlayıp 6 Temmuz’da son bulacak 53. Geleneksel İskele Festivali bir kez daha önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Hemen hemen her fırsatta kan bağışına dikkat çeken İskele Festivali’nin kapanışı olan 6 Temmuz Pazar günü İskele Ecevit Meydanı’nda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Thalassemiaderneği’nin iş birliğinde kan bağışı etkinliği düzenlenecek. Basın toplantısında konulan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı kan hizmetleri koordinatörü Özge Er ile Thalassaemia Kan Bağışcısı Kazanım Birimi’nden Çiğdem Beşevlerli, adanın en köklü festivali İskele Festivali’nin bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. İskele Festivali’nin kapanışında 6 Temmuz Pazar günü, festivale katılan insanları kan bağışına yönlendireceklerini söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı kan hizmetleri koordinatörü Özge Er bir ünite kan ile 3 insana can olduklarını söyledi, kan bağışının önemine dikkat çekti.

HALKIMIZLA BULUŞACAĞIZ ONLARI KAN BAĞIŞINA YÖNLEDİRECEĞİZ

Bir ünite kan ile 3 vatandaşımıza hayat oluyoruz. halassaemia Kan Bağışcısı Kazanım Birimi’nden Çiğdem Beşevlerli de kendilerine her fırsatta destek olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

İLETİŞİM SPONSORU KKTC TELSİM

İskele Belediyesi’ni yalnız bırakmayan iletişim sponsoru Telsim adına konuşmayı ise KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz yaptı.Sadece bugün değil her alanda KKTC ve İskele için bir çok şeyler yaptıklarını yapmaya da devam edeceklerini ifade eden Tüz, İskele Festivali’nden herkesin haberdar olması için çalışacaklarını belirtti. Tüz konuşmasının sonunda ise adanın en eski ve köklü festivalinin bir parçası olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını söyledi, festivalde emeği olan herkesi tebrik etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, basın toplantısının sonunda ise 7’den 70’e herkesin katılıp eğlenebileceği festivaller festivali İskele Festivali’ne herkesi davet etti.

Başkan Sadıkoğlu'na basın toplantısında Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, İldeniz Elbasan ile Sefa Kurukafa da eşlik etti. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği basın toplantısında İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşireleri de hazırda bekletildi.