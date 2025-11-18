Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’den DP heyetini kabul etti
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye’den DP heyetini kabul etti
İçeriği Görüntüle

Gelir ve Vergi Dairesi’nden yapılan duyuru şu şekilde;

“12 Ocak 2023 tarihli ve 10 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Yasası Tebliğ No:14'e göre eski nesil yazar kasaların kullanım süresi 1 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir.
KDV Tebliğ No:14 uyarınca, yazar kasa kullanmak zorunda olan tüm vergi yükümlülerinin, eski nesil yazar kasaları kullanma süresi sona ereceğinden, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğu vardır.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.”