Polisten yapılan açıklama şu şekilde:



27.07.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Taşucu - Girne arası yolcu taşımacılığı yapmakta olan bir Roro gemisindeki yolcuların, deniz içerisinde hareketsiz bir erkek şahsı görmesi üzerine olayı gemi mürettebatına aktarmış ve gemi mürettebatı tarafından da Girne Sahil Güvenlik Komutanlığına olayla ilgili bilgi verilmiştir. Alınan bilgi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olay bölgesine intikal etmiş ve karadan yaklaşık 6 mil uzaklıkta deniz içerisinde canlı olarak tespit ettikleri bir erkek şahsı kurtararak karaya çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etmişlerdir.



Sağ olarak kurtarılan şahıstan polis tarafından yapılan soruşturmada; 23.07.2023 tarihinde, Türkiye’de Mersin sahilinden arkadaşı ile kullanımlarındaki tekne ile balık tutmak için ayrıldıkları, daha sonrasında deniz içerisinde girdaba yakalanmaları sonucu teknenin de su alması sebebiyle denize atlayıp karaya çıkmaya çalıştıkları ancak akıntının etkisi sürüklendikleri tespit edilmiştir.



Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; Taşucu - Girne seferini yapan Dada Star isimli Roro gemisinin kaptanı, olaya methaldar kazazedelerden birisinin deniz içerisinde görüldüğü bilgisine gelmesine rağmen, Uluslar Arası Deniz Hukuku kuralları gereğince kazazedeye yardım etmeyip yoluna devam ederek ihmalde bulunmasından ötürü söz konusu gemi kaptanı soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Kayıp diğer şahsı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.