28 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde, L.D. (51) yönetimindeki PXT 567 plakalı araç doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, aynı yönde ilerleyen ve Şehit Nejdet Levent Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen T.C. (54) yönetimindeki elektrikli scooteri sağından geçmeye çalıştı.
Bu esnada scooterin sağ yan kısmına çarpan araç sonucu meydana gelen kazada, scooter sürücüsü T.C. yaralandı.
Yaralı, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile tedavi altına alınırken, müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü L.D. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.