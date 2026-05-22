İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Merkezi Cezaevi’nde Kurban Bayramı dolayısıyla tutuklu ve hükümlüler için açık görüş günleri düzenleniyor.

2026 Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek açık görüş ziyaretlerinin 27 Mayıs 2026 ile 30 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 4 gün süreceği belirtildi.

Dini bayram nedeniyle yapılacak açık görüşlerin ziyaretçilerle birlikte yemekli şekilde gerçekleştirileceği ifade edildi. Görüşlerin, yoğunluğun düzenli şekilde sağlanabilmesi amacıyla iki ayrı periyot halinde yapılacağı kaydedildi.

Buna göre açık görüşler, 09.00–12.00 saatleri arasında sabah, 13.00–16.00 saatleri arasında ise öğleden sonra gerçekleştirilecek.

Ailelerle yapılacak görüşme süresinin kesintisiz 3 saat olarak düzenlendiği belirtilirken, tutuklu ve hükümlülerin bayram süresince bir kez açık görüş hakkından yararlanacağı ifade edildi.