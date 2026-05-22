Milli Mücadele Vakfı Başkanı Gülbahar Türkiye-KKTC gaz boru hattını değerlendirdi.

Gülbahar, projenin sadece bir enerji yatırımı değil; Doğu Akdeniz’de Türk milletinin ortak geleceğini güvence altına alacak stratejik bir hamle olduğuna dikkati çekti.

"GELECEĞİMİZ İÇİN STRATEJİK BİR HAMLE"

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Türkiye ile KKTC arasına doğal gaz botu hattı döşenmesi kararı alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gülbahar, projenin sadece bir enerji yatırımı değil; Doğu Akdeniz’de Türk milletinin ortak geleceğini güvence altına alacak stratejik bir hamle olduğuna dikkati çekti.

Aziz Gülbahar açıklamasında şunları kaydetti:

“Çok kutuplu yeni bir dünya kurulurken enerji kaynaklarına sahip olma, güvenli bir şekilde enerji temin edebilme milli güvenlikle ülke ekonomisinin, halkın refah seviyesinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir.

Dolayısıyla Milli Mücadele Vakfı olarak Anavatan Türkiye ile KKTC Hükümeti’nin iki kardeş Devlet arasında deniz altından doğal gaz boru hattı döşenmesi yönünde bir mutabakata varmalarını, projenin kısa süre içinde yaşama geçirileceğinin açıklanmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu proje sadece bir enerji yatırımı değil; Doğu Akdeniz’de Türk milletinin ortak geleceğini güvence altına alacak stratejik bir hamledir.

Güveniyoruz ki, Anavatan Türkiye’nin su temin projesiyle KKTC’ye hayat vermesinin ardından, enerji alanında atılacak bu yeni adım; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik alt yapısını güçlendirecek, enerji maliyetlerini düşürecek ve ülkemizin üretim kapasitesini artıracaktır.

"DENİZ ALTINDAN KURULACAK DOĞAL GAZ HATTI, DOĞU AKDENİZ'DEKİ TÜRK VARLIĞININ KALICILIĞINI PEKİŞTİRECEK"

Deniz altından kurulacak doğal gaz hattı, Doğu Akdeniz’deki Türk varlığının kalıcılığını pekiştirecek; iki devlet arasındaki kader ortaklığını daha da sağlamlaştıracak, Doğu Akdeniz’de Rum komşularımız ve Yunanistan tarafından Kıbrıs Türkü ile Türkiye aleyhine kurulmaya çalışılan enerji oyunlarını bozacaktır.

Bu proje, KKTC’nin izolasyonlara karşı direncini artıracağı gibi, gelecekte enerji alanında bölgesel iş birliklerinin de önünü açacaktır. Ayrıca çevreci ve daha verimli enerji kullanımına geçiş açısından da önemli bir kazanım sağlayacaktır.

Bir kere daha vurgulamak isteriz ki, Rum-Yunan ikilisinden akıl yoluna gelmesini, bizim egemen eşitliğimizi kabul etmelerini, bizimle herkesin yararına olacak bir işbirliğine gitmelerini beklemek boşuna hayaldir.

Kendi göbeğimizi Anavatan Türkiye ile birlikte biz keseceğiz. Rumlar istedikleri kadar elektrikte, gazda, egemenlikte, uluslararası alanda bize düşmanlık yapmaya çalışırsa çalışsın, haklarımızı mücadele ederek bir tescil ettirecek, kalkınma hamlemizi biz başarıyla sonuçlandıracağız.

Bunun kabul etmeyip federasyon hayali kuranlar Kıbrıs Türkü’ne fayda sağlamadı, sağlayamaz"