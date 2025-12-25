Bunlar da ilginizi çekebilir

Yürütülen soruşturma sonucunda, kazaya karışan JA 358 plakalı aracın sürücüsünün Hasan Leyla İçer (26) olduğu belirlendi. Şahıs, aynı gün saat 21.20 sıralarında tespit edilerek tutuklandı. Yapılan alkol testinde, sürücünün 176 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

24 Aralık 2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Gemikonağı, Ecevit Caddesi üzerinde, kimliği ilk etapta meçhul bir sürücü yönetimindeki JA 358 plakalı salon araç, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete giden Ghulam Mustafa (24) yönetimindeki SY 139 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden ayrıldı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.