TÜSAD genel merkezinde gerçekleşen akademinin ilk konuğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilan Çiftçi oldu. 

Çiftçi; katılımcılara Bilimsel Araştırma Yöntemleri konusunda bilgiler sundu.

Sunumun ardından Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Merkezi (TÜSAD) Başkanı Ali Birsen; Doç. Dr. Dilan Çiftçi'ye aktardığı bilgiler ve gençlere kattığı değer adına teşekkürlerini ileterek hediye takdim etti. 

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Program tüm katılımcılarla beraber yapılan iftarın ardından son buldu.