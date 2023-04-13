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Program tüm katılımcılarla beraber yapılan iftarın ardından son buldu.

LTB Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların hukuki işlemleri için protokol imzalandı

LTB Kadın Sığınma Evi’ndeki kadınların hukuki işlemleri için protokol imzalandı

Sunumun ardından Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Merkezi (TÜSAD) Başkanı Ali Birsen; Doç. Dr. Dilan Çiftçi'ye aktardığı bilgiler ve gençlere kattığı değer adına teşekkürlerini ileterek hediye takdim etti.

TÜSAD genel merkezinde gerçekleşen akademinin ilk konuğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilan Çiftçi oldu.

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