TÜSAD genel merkezinde gerçekleşen akademinin ilk konuğu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dilan Çiftçi oldu.
Çiftçi; katılımcılara Bilimsel Araştırma Yöntemleri konusunda bilgiler sundu.
Sunumun ardından Kıbrıs Türk Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Merkezi (TÜSAD) Başkanı Ali Birsen; Doç. Dr. Dilan Çiftçi'ye aktardığı bilgiler ve gençlere kattığı değer adına teşekkürlerini ileterek hediye takdim etti.
Program tüm katılımcılarla beraber yapılan iftarın ardından son buldu.