Bir televizyon programıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın gerdirme ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi.

Bursa’da yaşayan Neşe Özkan, bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine giderek, özel bir hastanede karın germe ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yattı.

Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası genç kadının kalbi durdu.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen iki çocuk annesi genç kadın yaşamını yitirdi.

Haberi alan yakınları hastaneye koşarken, Özkan’ın cenazesi Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki babaevine getirildi.

“KALBİNDE SORUN VARDI”

17 yaşındayken kalbinde delik olduğu için ameliyat olan Özkan’ın estetik ameliyat için eşi İskender Özkan ile gittiği hastanede doktorlara kalbinde sorun olduğunu söylediği iddia edildi.

Buna rağmen ameliyata alınan Özkan’ın ameliyat sonrasında kalbinin çok kez durduğu ileri sürüldü.

“SAĞLIKLI GİTTİ, ÖLÜSÜNÜ VERDİLER”

Doktorların kardeşini suistimal ettiğini söyleyen Özkan’ın ağabeyi Mevlüt Başkan, “Ben şikayetçi olacağım. Çünkü burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler.” dedi.

TELEVİZYON PROGRAMIYLA ÜNLENMİŞTİ

Genç kadından geriye 10 ay önce bir televizyon programında katıldığı yarışmada eşiyle tanışma ve evlilik hikayesini anlattığı görüntüler kaldı.

Özkan’ın babaevine getirilen cenazesi, Demetevler Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Demetevler Mezarlığı’na defnedildi.