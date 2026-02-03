Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektöründe öne çıkan organizasyonlardan biri olan KKTC Turizm ve Başarı Ödülleri, bu yıl da sektör temsilcilerini aynı çatı altında buluşturuyor. KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan ödül töreni, 7 Şubat Cumartesi akşamı saat 19.00’da Girne’de bulunan Les Ambassadeurs Hotel’de yapılacak.

Organizasyonun düzenlenmesi Hayriye Vurdu Organizasyon tarafından üstleniliyor. Tören, Kuzey Kıbrıs’ta turizme katkı sağlayan ve çeşitli alanlarda başarı elde eden kişi ve kurumların ödüllendirilmesini amaçlıyor.

Sunuculuk Görevini Üstlenen İsimler

Ödül gecesinin sunuculuğunu Gizem Özdilli ve Korhan Saygıner yapacak. Geceye sanat ve televizyon dünyasından tanınmış isimler de katılacak. Bülent Ersoy, Işın Karaca, Zuhal Topal, Ece Gürsel, Pınar Eliçe ve Uğurkan Erez, organizasyonda yer alacak isimler arasında bulunuyor.

Girne’de Özel Bir Organizasyon

Les Ambassadeurs Hotel, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak. Törende, Kuzey Kıbrıs’ta turizme değer katan ve başarılarıyla öne çıkan isimler ödüllerini alacak.

BRT 1 Ekranlarından Canlı Yayın

KKTC Turizm ve Başarı Ödülleri, BRT 1 ekranlarından canlı yayınlanarak izleyicilerle buluşacak. Canlı yayın sayesinde organizasyon, geniş kitleler tarafından takip edilebilecek.