Yapılan otopsi sonucunda, Ramazan GÜZEL’in ölüm sebebinin “Aort Anevrizma Rüptürü, Kalp Tamponadı ve Kalp Yetmezliği” olduğu belirlendi.
Ramazan GÜZEL’in beklenmedik ölümü, ailesi ve çevresindeki herkesi derin bir üzüntüye boğdu.
Yapılan otopsi sonucunda, Ramazan GÜZEL’in ölüm sebebinin “Aort Anevrizma Rüptürü, Kalp Tamponadı ve Kalp Yetmezliği” olduğu belirlendi.
Ramazan GÜZEL’in beklenmedik ölümü, ailesi ve çevresindeki herkesi derin bir üzüntüye boğdu.
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