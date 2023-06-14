Yapılan otopsi sonucunda, Ramazan GÜZEL’in ölüm sebebinin “Aort Anevrizma Rüptürü, Kalp Tamponadı ve Kalp Yetmezliği” olduğu belirlendi.

Aktunç: Halkımız emin olsun ki, o aday benim Aktunç: Halkımız emin olsun ki, o aday benim

Ramazan GÜZEL’in beklenmedik ölümü, ailesi ve çevresindeki herkesi derin bir üzüntüye boğdu.