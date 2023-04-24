Açılış konuşmalarının ardından belge takdimi, ödül almaya hak kazanan dansçıların videolarının gösterimi ile devam eden gecenin sonunda başarı belgeleri ve ödüller sahiplerini buldu.

HASDER Vakıf Başkanı Kani Kanol, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Doğa Kavaz’ın konuşmalarının ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı da bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Harmancı: Halk dansları camiası ile 10 yıllık sürede çok yakın çalıştık ve onları hep yanımızda hissettik

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında özel bir teşekkür etmek istediğini belirterek, halk dansları camiası ile 10 yıllık sürede çok yakın çalıştıklarını ve kendilerini hep yanlarında hissettiklerini belirtti.

Başkan Harmancı, derneklerle dayanışarak sürdürülen çok ciddi bir yol olduğunu vurgulayarak, bunun en güzel örneklerinden birinin Lefkoşa’nın kaybettiği halk dansları festivalini birlikte yeniden hayata geçirdiklerini, pandemi ve sonrasındaki durum nedeni ile ara verilen festivali yeniden başlatmanın planları içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bir önceki dönemde Kültür Sanat Komisyonu tarafından onaylanan çevirim içi sirto yarışmasının ülkede bir ilk olduğunun altını çizen Başkan Harmancı, bu katılım ve ödül töreni ile de gençlerin yeteneklerinin bir kez daha görülebildiğini sözlerine ekledi.

Kategorilere göre başarı ödülleri verildi

Konuşmaların ardından Kanol tarafından Başkan Harmancı’ya Doç. Dr. Kavaz’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından katılım belgeleri verildi ve ödül almaya hak kazanan isimlere takdimde bulunuldu.

Ahmet Erment, Mehmet Kurt, Mehmet Duran, Çağrı Hayırsever, Akış Soygazi, Gizem Kambillili, Buse Turgay, Ayşe Akınsel ve Güzide Altıparmak’a yarışma katılım belgeleri sunuldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Sezer Kaşer Ödülü’nü Melisa Havalı ile Nisan Topaloğlu, Sadiye Destur Ödülü’nü Dilay Vehbiye Aydın ile Dilan Aydın alırken, LTB Atiye Balcı Ödülü Seden Selen Beyit ile Nuray Baykent’e verildi.

HASDER Özel Ödülü’nü kazanan isimler ise Tuğba Dimililer ile Seren Yücekal Moralı oldu.

LTB Mustafa Serdengeçti Ödülü’nü Doruk Güven Emiroğlu ile Çağlar Abohorlu, LTB Mustafa Gökçeoğlu Ödülü’nü Şaban Yıldırım ile İbrahim Koç kazandı.

İbrahim Arap Ödülü, Yalçın İzhakoğlu ile Emin Ciyaslıoğlu’na HASDER Özel Ödülü ise Yükselen Deniz ile Hasan Ciyaslıoğlu’na verildi.