-ÖZEL HABER-

Bayramların gençler için ne ifade ettiği sorusuna verilen yanıtlar, değişen zamanla birlikte bayram kültürünün de farklılaştığını ortaya koydu. Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan gençler, eski bayramların daha samimi, daha kalabalık ve daha heyecanlı geçtiğini ifade ederken, günümüzde yoğun yaşam temposu ve değişen alışkanlıklar nedeniyle o eski bayram havasının tam anlamıyla hissedilemediğini söyledi.

Gelenekler hala büyük anlam taşıyor

Gençler, çocukluk dönemlerinde bayram sabahlarının ayrı bir heyecan taşıdığını, aile ziyaretlerinin gün boyu sürdüğünü, büyük sofraların kurulduğunu ve herkesin bir araya geldiği o sıcak ortamların unutulmadığını dile getirdi. Buna rağmen aile büyüklerini ziyaret etmek, el öpmek, sevdikleriyle vakit geçirmek ve geçmiş anıları yaşatmak gibi geleneklerin kendileri için hâlâ büyük anlam taşıdığını belirten gençler, bayramların birlik, beraberlik ve aile bağlarını güçlendiren özel günler olduğunu vurguladı.

“Aile sıcaklığını en yoğun hissettiğimiz dönem”

Kimi gençler bayramları özlem ve hasret duygusuyla bağdaştırırken, kimi ise aile sıcaklığını en yoğun hissettikleri dönem olarak tanımladı. Verilen yanıtlarda, eski bayramlara duyulan özlemin aslında samimiyete, paylaşmaya ve birlikte geçirilen zamana duyulan özlem olduğu görüşü öne çıktı.

Gençler ne dedi?

Gizem Dürüst: Bayramlar benim için eskiden çok daha güzel şeyler ifade ederdi. Çocukken bayram geldiğinde büyük bir heyecan hissederdim ama günümüzde o eski bayram havasının kalmadığını düşünüyorum. İnsanlar artık bayramları eskisi kadar coşkulu yaşamıyor. Buna rağmen ben hâlâ bayram ziyaretlerine gitmeye ve büyüklerimin elini öpmeye devam ediyorum. Ailemiz çok kalabalık olduğu için herkese yetişmem bazen mümkün olmuyor. Bu yüzden ancak gidebildiğim akrabalarımı ziyaret edebiliyorum. Yine de bayramların aile bağlarını güçlendiren, insanları bir araya getiren özel günler olduğunu düşünüyorum ve bu geleneklerin devam etmesini önemsiyorum.

Mustafa Ersoy Manici: Bayramlar eskiden sadece takvimdeki özel günler değil, aynı zamanda insanların birbirine daha sıkı bağlandığı, sevginin ve paylaşmanın en güzel şekilde hissedildiği zamanlardı. Çocukluğumuzun bayramları bugün hâlâ hafızamızda sıcacık bir yer tutuyor. Sabah erkenden giyilen yeni kıyafetler, aile büyüklerinin ellerini öpmek için yapılan ziyaretler, kapı kapı dolaşıp toplanan şekerler ve harçlıklar… Her şey çok daha samimi ve anlamlıydı. O zamanlar bayram demek kalabalık aile sofraları demekti. Herkes aynı masanın etrafında toplanır, uzun sohbetler edilir, kahkahalar yükselirdi. Küçükler büyüklerini ziyaret eder, kırgınlıklar unutulur, insanlar birbirine daha çok vakit ayırırdı. Mahallelerde çocuk sesleri eksik olmaz, bayramın neşesi sokaklara taşardı. Günümüzde ise hayatın yoğun temposu, uzaklıklar ve değişen yaşam alışkanlıkları nedeniyle eski bayramların sıcaklığını eskisi kadar hissedemiyoruz. Birçok aile artık bir araya gelemiyor, ziyaretlerin yerini kısa telefon konuşmaları ya da mesajlar alıyor. Kalabalık sofralar azalırken, bayramların manevi havası da zamanla biraz eksiliyor gibi geliyor. Yine de bayramlar, bizi geçmişin güzel anılarıyla buluşturan en özel değerlerden biri olmaya devam ediyor. Eski bayramlara duyulan özlem aslında insanların samimiyete, birlikteliğe ve paylaşmaya olan özlemidir. Belki de bayramları yeniden güzelleştirecek olan şey, birbirimize daha fazla zaman ayırmak ve o eski sıcaklığı yeniden yaşatmaya çalışmaktır.

Şengül Akmen: Bayramlar benim için hem aile bağlarını kuvvetlendiren hem de sevdiklerimle vakit geçirme fırsatı sunan özel zamanlar. Bayramda büyüklerimin elini öpmeye giderim, onlara saygımı göstermek benim için önemli. Aynı zamanda aile ziyaretleri yaparım bu sayede hem eski anıları yaşar, hem de yakınlarımla bir araya gelip sohbet etme, onları dinleme fırsatı bulurum. Bayram, bu yüzden benim için hem sıcaklık hem de birlik hissi veren bir dönem.

Devin Cambaz: Bayramlar bizim evimizde yıllardır hep aynı sıcaklıkla kutlanır. Bayramın ilk günü aile ziyaretleri yapılır, büyüklerin elleri öpülür. Her bayram büyük teyzemin yaptığı tavuğu, Şazi ablanın etli bayram pilavını mutlaka yeriz. Eskiden bayramlar sanki daha da kalabalık geçerdi… Günlerce akraba gezmelerine gider, herkesin bir araya geldiği sofralarda yemekler yerdik. Belki bayramlar artık eskisi gibi kutlanmıyor ama bana hala ailenin ve birlikte olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu hatırlatıyor.

Ela Düzgün: Bayramlar benim için sadece bir tatil ya da gelenek değil, aynı zamanda sevginin, saygının ve aile olmanın en güzel şekilde hissedildiği özel zamanlardır. Büyüklerimizin elini öpmek, aslında onlara duyduğumuz sevgi ve hürmetin en güzel göstergelerinden biridir. Çünkü bizi bugünlere getiren, dualarıyla her zaman yanımızda olan büyüklerimizin kıymeti tarif edilemez. Aileyle geçirilen zamanın değeri ise her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Özellikle ailesinden uzakta yaşayan insanlar için bayramların anlamı çok daha farklı oluyor. Başka ülkelerde yaşarken bazen sadece bayramlarda bir araya gelebilmek bile insanın içini hem mutlulukla hem de özlemle dolduruyor. Bu yüzden birlikte geçirilen her anın tadını çıkarmak, sarılmanın, sohbet etmenin ve aynı sofrada oturmanın kıymetini bilmek gerekiyor. Bence insanlar sadece bayramdan bayrama değil, her gün ailesini aramalı, hâlini hatırını sormalı, sevgisini göstermeli. Çünkü hayat çok hızlı geçiyor ve bazı şeylerin değeri bazen geç fark ediliyor. Aile, insanın en büyük gücü, en güvenli limanı ve hayattaki en kıymetli hazinesidir. Bu yüzden sevdiklerimizin değerini onları yanımızdayken bilmeliyiz.

Ali Kemal Bumin: Eskiden bayramların bambaşka bir tadı vardı… Mangallar yanar, sofralar kurulur, aileler bir araya gelirdi. Şimdi ise insanlar geçim derdine düştü. Bayram heyecanının yerini ekonomik sıkıntılar aldı. Eskiden çocuklar dedelerini, ninelerini görmek için bayram ziyaretine giderdi; bugün ise birçok aile çocuklarını harçlık alsın diye götürüyor. En üzücü olanı da artık aile bağlarının eskisi kadar güçlü olmaması. Aynı aile içinde insanlar birbirinden uzaklaştı, konuşmaz oldu.

Ayten Darbaz: Bayramlar benim için ailemizle gerçekten kaliteli vakit geçirebildiğimiz, yoğun hayat temposuna kısa bir mola verdiğimiz çok özel günleri ifade ediyor. Özellikle çocukluğumuzdaki bayramları hatırlamak, eski günleri yad etmek insana ayrı bir mutluluk veriyor. Bayram sabahları ailece yapılan kahvaltılar, büyüklerin ziyaret edilmesi, el öpüp hayır dualarını almak bence bu günlerin en değerli geleneklerinden biri. Ben de elimden geldiğince aile büyüklerimi ziyaret etmeye, akrabalarımla bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Çünkü yıl içinde herkes kendi telaşına kapılıyor ve sevdiklerimize yeterince vakit ayıramıyoruz. Bayramlar ise insanları yeniden bir araya getiren, kırgınlıkları unutturan ve yeni güzel anılar biriktirmemizi sağlayan çok anlamlı zamanlar. Hem dinlendiğimiz hem de manevi olarak kendimizi daha iyi hissettiğimiz keyifli ve değerli günler olduğunu düşünüyorum.

Mustafa İkinci: Bayramlarda mutlaka aile ziyaretlerine gideriz. Özellikle yıl içinde çok sık görüşemediğimiz aile fertleriyle bir araya gelmek bizim için çok değerli olur. Bayramlar hem hasret gidermeye hem de aradaki bağı yeniden güçlendirmeye yarar. Büyüklerimizi ziyaret eder, birlikte sohbet eder, eski günleri konuşuruz. Günlük hayatın yoğunluğunda ihmal edilen ilişkiler bayram sayesinde yeniden canlanır. Bence bayramların en güzel yanı da insanları bir araya getirip aradaki mesafeyi kapatmasıdır.

Hüsnü Batıkan Aliş: Açıkçası bayram ziyaretlerine çok fazla gidemiyorum. İşlerim nedeniyle bayram günleri genelde çalışıyor oluyorum. Zaten ailemiz de çok kalabalık değil. Annem, babam, halam, teyzem ve yeğenlerim var. Bazen onlar bize gelir, bazen de fırsat bulursam ben onları ziyaret ederim. Eskisi gibi bayramların tadı da kalmadı. Önceden tüm aile bir evde toplanır, birlikte yemek yenir, bayramlaşılırdı. O günler çok daha güzeldi. Şimdi ise antrenman programım, beslenme düzenim ve uyku saatlerim oldukça yoğun olduğu için bayramlarda da çok fazla vakit ayıramıyorum.