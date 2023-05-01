“Safe Copter “ takımı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Proje Üyeleri

Berk Akgüç

İrem Mehmetoğlu

Kutayhan Halil Ersalan

Berkan Akgüç

Projenin detayı

Depremlerin hemen sonrasında oluşan afet alanlarında ilk 72 saatlik kritik zaman diliminde geliştirdiğimiz insansız hava aracı ile afet bölgesinin taraması yapılır. Hemen sonrasında hasar tespit algoritması ile hasarlı binaların ve yapıtların tespiti sağlanır. Elde edilen sonuçlar ile arama ve kurtarma ekipleri afet alanında operasyona başlamadan önce gerekli olan planlamayı(ekip sayısı,gerekli ekipmanlar,ilk yardım kitleri) yaparak afet alanına giriş yapılmasını sağlanır.