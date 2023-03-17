Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Özsaygın, bölgede "Şampiyon Melekler Takımı" anısına 800 fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Ağaç dikiminin yanan bölgelerde yapılmasını Kantara kış kampları dönemi için planladıklarını belirten Özsaygın, şubat dönemi boyunca kampa gelen gençlerle söz konusu etkinliği gerçekleştirmeyi tasarladıklarını ancak Türkiye’de yaşanan büyük deprem felaketi ile kampların iptal edildiğini kaydetti.

Özsaygın, "ülkeyi derinden etkileyen deprem felaketiyle deprem bölgesinde hayatını kaybeden gençler ve vatandaşlarımızın acı haberlerinin ardından, Gençlik Dairesi olarak fidan dikimini Şampiyon Melekler Takımı anısına gerçekleştirdik" dedi.

Yaşanan felaketin ardından hem Türkiye hem de ülkede büyük can kayıplarının yaşandığını belirten Özsaygın, Şampiyon Melekler takımının ailelerinin ve tüm yaşamını yitirenlerin ailelerinin acılarını paylaştıklarını kaydederek, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaslı ailelere ise başsağlığı diledi.