Turnuvada, Türkiye’den gelen misafir çocuklar ve KKTC’den 100’e yakın minik sporcu sahada ter dökecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın hemen öncesinde düzenlenen organizasyon, çocukların dostluk, dayanışma ve centilmenlik ruhu içinde bir araya gelmesini amaçlıyor.

China Bazaar Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Asbaşkanı Umut Öksüz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın sporla büyümesi, dostluk ve rekabeti aynı çatı altında yaşaması bizim için çok kıymetli. ‘Her çocuk bir şampiyondur’ anlayışıyla bu özel günde sahamızda hep birlikte olacağız. Tüm spor severleri, aileleri ve çocukları futbol coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Turnuva süresince çocuklara sürpriz hediyeler ve çeşitli ödüller de dağıtılacak. Eğlenceli, renkli ve dostane bir atmosferin hedeflendiği organizasyon, aynı zamanda sporun birleştirici gücüne dikkat çekecek.