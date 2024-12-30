Cengiz Topel Uzun’un emeklilik kararıyla boşalan Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdür mevkiine Yusuf İnanıroğlu getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

"Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2. Maddesinin (2). Fıkrası kapsamına giren Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdür Mevkiine Sayın Yusuf İnanıroğlu'nun 31/12/24 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.”