Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Saptama ve Değerlendirme Komitesi Raporu ışığında Kutrafa köyünde meydana gelen doludan sonbahar patates ürünün zarar gördüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, doludan dolayı mağdur olan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için “Bitkisel üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” kuralları çerçevesinde zarar gören bölgeler için 7-13 Aralık tarihleri arasında (her iki tarih dahil) itiraz alınacak.
İtirazda bulunacak zarar gören üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabileceklerinin Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiği ifade edilen açıklamada, itirazların Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağı kaydedildi.
Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.
Bağlarda meydana gelen dolu zararıyla ilgili değerlendirme sonuçları askıya alındı
Bağlarda meydana gelen dolu zararıyla ilgili değerlendirme sonuçlarının köy ve üretici bazında hazırlanıp, 13 Aralık'a kadar köy kahvehanesi ve/veya Tarım Dairesi’nde askıya alındığını açıkladı.
Askı Listelerindeki sonuçlara itirazı olan üreticiler en geç 13 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar Lefkoşa’da Genel Tarım Sigortası Fonu’na 50 TL karşılığında itirazda bulunabilecek.
İtirazda bulunmak durumunda olan zarar gören Bağ üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildi. miştir. İtirazlar Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacak.
Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.
Doludan zarar gören köyler şöyle: Aşağı Bostancı, Piyale Paşa, Kalkanlı.