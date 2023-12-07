Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Saptama ve Değerlendirme Komitesi Raporu ışığında Kutrafa köyünde meydana gelen doludan sonbahar patates ürünün zarar gördüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, doludan dolayı mağdur olan üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için “Bitkisel üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” kuralları çerçevesinde zarar gören bölgeler için 7-13 Aralık tarihleri arasında (her iki tarih dahil) itiraz alınacak.

İtirazda bulunacak zarar gören üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabileceklerinin Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiği ifade edilen açıklamada, itirazların Lefkoşa'da Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacağı kaydedildi.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.

Bağlarda meydana gelen dolu zararıyla ilgili değerlendirme sonuçları askıya alındı

Bağlarda meydana gelen dolu zararıyla ilgili değerlendirme sonuçlarının köy ve üretici bazında hazırlanıp, 13 Aralık'a kadar köy kahvehanesi ve/veya Tarım Dairesi’nde askıya alındığını açıkladı.