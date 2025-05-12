Risk ve gerilimden beslenen altının kaynakları azalmaya başladı. Rusya-Ukrayna’nın savaşa son vermeye yönelik adımları, ABD’nin ticaret savaşına ilişkin gümrük vergilerini düşürme ve Çin ile anlaşma yoluna gitme çabaları altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Ayrıca Hindistan-Pakistan arasındaki çatışma ortamındaki değişiklik de altına düşüş getirdi.

Bu gelişmeler risk iştahını azaltırken altına olan talep düştü.

Ayrıca doların küresel piyasalarda yükselmesi de altını olumsuz etkiliyor.

Ons altın haftaya 3283 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3259 dolar, en yüksek de 3292 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3276 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın güne 4092 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4061 lira, en yüksek de 4102 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4082 liradan alıcı buluyor.