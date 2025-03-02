Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sokak hayvanlarına yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

Kırok’un yaptığı yazılı açıklamada, otellerden artan gıda maddelerinin değerlendirilerek, sokak hayvanları için sağlıklı ve besleyici mama üretimi yapılacak özel bir tesis kurulacak.

Proje, hem gıda israfını önlemeyi hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Kırok, bu girişimle çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, doğal kaynakların verimli kullanılmasının sağlanacağını ifade etti.

Kırok'un açıklamasının tamamı bu şekilde:

"Belediyecilikte bir ilk….

Sosyal Belediyecilikte Bir Çığır Açıyoruz:

"SOKAK HAYVANLARINA SAĞLIKLI VE BESLEYİCİ MAMA ÜRETİMİ SAĞLAYACAK ÖZEL TESİS KURUYORUZ"

Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda sokak hayvanlarına yönelik örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Otellerden artan gıda maddelerini değerlendirerek, sokak hayvanlarına sağlıklı ve besleyici mama üretimi sağlayacak özel bir tesis kuruyoruz.

Bu proje sayesinde, otel mutfaklarında oluşan gıda atıkları titizlikle işlenerek kedi ve köpekler için güvenli, besleyici mamalara dönüştürülecek. Böylece hem gıda israfını önleyecek hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerini artıracağız. Aynı zamanda çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyerek doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacağız.

"TESİS, HEM SOKAK HAYVANLARININ SAĞLIKLI BESLENMESİNİ HEM DE TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞTURULMASINI SAĞLAYACAK"

Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek her canlının yaşam hakkına saygı gösteriyoruz. Sokak hayvanlarının düzenli ve sağlıklı beslenmesini sağlayacak bu projeyle, hem onların yaşam koşullarını iyileştirecek hem de toplumsal farkındalık oluşturacağız.

Siz değerli vatandaşlarımızın desteğiyle, daha yeşil, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir bölge için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sokak hayvanları adına bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, birlikte daha güzel yarınlar diliyoruz"