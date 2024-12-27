Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan haftalık gıda denetim sonuçları açıklandı. 20-26 Aralık 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği (AB) pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerden alınan 27 numunenin 25’i temiz çıktı. Bununla birlikte 2 numunede limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.

İşleyen Kardeşler’e ait ayvada ve REE Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmaların isteği üzerine imha edildi.

REE Cahide Kılıç’a ait cennet meyvesinde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden alınan 15 numunenin 12’si temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 2, tavsiye dışı bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlandı.

Ozanköy sakini Serpil Bayur’ a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi. Gazimağusa sakini Ahmet Bayır’a ait sarı çarli biberde de 3.alımda da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Kuzucuk köyü sakini Hüseyin Çalıcıoğlu’na ait sarı çarli biberde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.