Beste Oyman yayımladığı bildiride şu noktalara dikkat çekti:

" Gıda zehirlenmelerinin başlıca nedeni hijyen eksikliğidir. Ellerimizi, gıda hazırlamada kullanılan ekipmanları ve yüzeyleri temiz tutmak hayati önem taşır. Tuvaleti kullandıktan, sigara içtikten ve çocukların bezini değiştirdikten sonra ; yemekten veya yiyecek hazırlamadan önce ellerinizi sabun ve akan su ile en az 20 saniye iyice yıkayın ve temiz bir havlu ile kurulayınız. Kullanılan ekipmanları ve yüzeyleri uygun temizlik maddeleri ve tercihen sıcak suyla düzenli olarak temizleyiniz.

Çiğ gıdaları hazırlamada kullanılan ekipmanları (kaşık/çatal/bıçak/tabak/kesme tahtası vb.) pişmiş ve/veya tüketime hazır olan (salata gibi) gıdaların hazırlığında veya tüketiminde kullanmayınız.

Alışveriş yaparken ve yiyecekleri saklarken, çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla çiğ et, tavuk ve balık ürünlerini diğer gıdalardan uzak tutunuz.

Et, tavuk, balık, yumurta gibi riskli gıdalar mutlaka yeterli sıcaklıkta ve süreyle pişirilmelidir.

İç sıcaklığın 75°C’ye ulaşması, zararlı bakterilerin yok edilmesi için gereklidir. “Dışı pişmiş gibi görünen ama içi çiğ kalan” ürünler risk taşır.

Yaz aylarında evde pişirilen yemekler hemen tüketilmeyecekse oda sıcaklığında bırakılmamalı,

mümkün olan en kısa sürede soğutularak buzdolabına yerleştirilmelidir. Büyük porsiyonlarda bir yemek ise küçük porsiyonlara ayırarak soğumasını sağlayınız. Birkaç porsiyonluk yemek hazırladıysanız sadece yiyeceğiniz kadarını ısıtınız.

Artan yemeklerin tekrar ısıtılması sırasında, özellikle sulu yemeklerin en az 1-2 dakika kaynatılması gerekmektedir. Diğer tüm yemeklerde ise merkez sıcaklığının en az 75°C’ye ulaşması sağlanmalı ve bu sıcaklık doğrulandıktan sonra tüketilmelidir. Mikrodalga fırında yiyecekleri yeniden ısıtırken eşit şekilde ısınmasını sağlamak için karıştırılmalıdır. “Ilık” kalan gıdalar, bakterilerin canlı kalmasına ve çoğalmasına neden olabilir.

Donmuş tavuk eti, balık, kıyma ve parça et kesinlikle oda sıcaklığında çözdürülmemeli, çözdürme işlemi buzdolabında, diğer besinlerle temas etmeyecek şekilde, 24 saat içinde yapılmalıdır.

Çözdürmek için mikrodalga kullanıyorsanız, güç derecesini buna göre ayarlarınız, çözdürdükten sonra beklemeden pişiriniz.

Gıda maddesi satın alırken mutlaka etiket bilgilerini dikkatle okuyunuz. Üretim ve son kullanma tarihleri ile saklama koşullarına özen gösteriniz. Ambalajı bozulmuş, şişmiş veya zarar görmüş ürünleri kesinlikle satın almayınız ve tüketmeyiniz. Soğukta muhafaza edilmesi gereken et, balık, tavuk, ve süt ürünleri gibi gıdaları alışverişin sonunda satın alınız. Eve dönüş sürenizi mümkün olduğunca kısa tutup, gıdaları hemen buzdolabına yerleştiriniz. Yaz aylarında tüketimi artan, özellikle çocukların tercih ettiği dondurmalarda ise; çözülüp tekrar dondurulmamış, orijinal ambalajı ve şekli bozulmamış ürünleri tercih ediniz.

Gıdanın hazırlanışına, saklanmasına veya sunumuna dair şüphe duyuyorsanız, sağlığınız için tüketmeyiniz. Oda sıcaklığında bekleyen yiyeceklerde, pişirme ile yok edilmeyen tehlikeli bakteriler ve toksinler bulunabilir, gıda zehirlenmesi kaynağı olabilir.

Yetkili kurumları açıkta ve hijyensiz koşullarda gıda satışına karşı denetimleri sıklaştırmaya, soğuk zincir takibini etkin şekilde yapmaya çağırıyoruz."