Töre, Azerbaycan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Kuliyev’i kabul etti Töre, Azerbaycan Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Kuliyev’i kabul etti

Girne-Alsancak yolunda meydana gelen olayda, beton mikseri elektrik tellerini kopardı.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) eylemde olması nedeniyle tellerin kim tarafından tamir edileceği soru işaretleri yarattı. 