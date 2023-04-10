Girne-Alsancak yolunda meydana gelen olayda, beton mikseri elektrik tellerini kopardı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) eylemde olması nedeniyle tellerin kim tarafından tamir edileceği soru işaretleri yarattı.
Girne-Alsancak yolunda meydana gelen olayda, beton mikseri elektrik tellerini kopardı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (EL-SEN) eylemde olması nedeniyle tellerin kim tarafından tamir edileceği soru işaretleri yarattı.
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