Kazaların sebepleri arasında süratli araç kullanmak 21, dikkatsiz sürüş 12, kavşakta durmamak 18, yakın takip 13 ve diğer etkenler 7 olarak kayıtlara geçti. Bu kazalar nedeniyle oluşan toplam maddi hasar miktarı 4 milyon 252 bin 300 TL olarak belirlendi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: 17

Gazimağusa: 18

Girne: 18

Güzelyurt: 11

İskele: 7

Aynı dönemde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 17 bin 127 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde suç işlediği tespit edilen 2 bin 922 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Suçlar arasında sürat ihlali 1.140, mobil araçla tespit edilen sürat suçları 95, dikkatsiz sürüş 41, ruhsatsız araç kullanmak 303, alkollü araç kullanmak 32 ve emniyet kemeri takmamak 43 olarak kayıtlara geçti.

Toplam 270 araç trafikten men edilirken, 10 sürücü ise tutuklandı. Polis yetkilileri, sürücüleri hız ve dikkatsizlik konusunda uyararak, trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti.