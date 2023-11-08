Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.11.2023 tarihinde, 00:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevreyolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Furkan Aydın (E-24) 223 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RL 076 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol tarafında bulunan Su Kemerleri Sokağa dönüşe geçtiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun ortasındaki trafik adasının bordür taşlarına çarpmış ve yoldan dışarıya çıkarak banket kenarındaki çukura düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Furkan AYDIN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.