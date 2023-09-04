Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, Karaoğlanoğlu'nda geçtiğimiz hafta temizlenen bölgenin yeniden kirletildiğini aktardı, tepki gösterdi.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:



"Karaoğlanoğlu’da bir bölge.

Ekiplerimiz kepçe ve çekirge ile kamyonlarca etrafa atılmış moloz temizledi geçen hafta.

Bugün bölgeden gelen fotoğraflar.



Bu tarz insanlarla mücadele etmemiz için lütfen bize yardım edin, bu ve benzeri davranışta bulunanları gördüğünüz zaman araç plakalarını bize bildirin yeter biz gereğini yapacağız.

Yarın bölgede gerekli çalışmaları yapıp bu malzemelerin nerede kullanıldığını bulup, bu terbiyesizliğin hesabını soracağız."