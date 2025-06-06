Şenkul mesajında, “Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin simgesi olan Kurban Bayramı’nı, bir kez daha hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günlerde; ihtiyaç sahiplerini unutmadan, büyüklerimizi ziyaret ederek, çocuklarımızın bayram coşkusunu paylaşarak, bayramın özüne hep birlikte sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.
“Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu özel zamanların, kentimize ve ülkemize; huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni ediyorum.” diyen Şenkul, Girne Belediyesi’nin bayramın huzur içinde geçmesi adına çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Şenkul, “Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyor; sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullnadı.