Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Kentimizde an itibarıyla yapılan belli başlı işleri sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ramadan Cemil Meydanı:

Zemin döşeme çalışmaları yarın itibarıyla meydanın kuzey bölümünde de start alıyor ve hedefimiz 10 -12 gün içerisinde o bölümü bitirerek oradaki cafelerin yeniden hizmet vermeye başlamasıdır.

Su oyunları, fıskiyeler ve küreli havuzu en geç mayıs sonunda aktif etmeyi planlıyoruz.

Kale Arkası:

Kale arkasında sıra yol ve otopark bölümüne geldi, aydınlatma altyapısı bitti, sırada projektör kulelerinin montajına geliyor.

Kordonboyu:

Pazartesi itibarıyla sürekli kullanılan ve kıştaki fırtınaların da etkisiyle yıpranan çocuk parkımızın yenilenme çalışmalarına başlıyoruz.

Kent evi:

Kent evinde su ve elektrik altyapılarıyla birlikte yürüyüş yolları ve otopark düzenlemesine başladık, hedefimiz Haziran ayında açılış.

Barış Parkı:

Barış parkında yapılan düzenlemeler hızla ilerliyor, açılacak lunapark için altyapılar hazır, hedefimiz 19 mayısta Barış Lunaparkı açmak.

Girne/Çatalköy Yolu:

Aydınlatma çalışmalarına devam ediyoruz, kaldırım çalışmaları da başladı.

Hedefimiz bayrama yolumuzun ışıl ışıl girmesi.

Askeri Lojmanlar:

Askeri lojman projemiz tüm hızıyla devam ediyor, hedefimiz 30 adet lojmanımızı haziran ayı içerisinde askerimize teslim etmek.

Girne Belediyesi Konuk Evi:

Hem belediyemizin yurtdışından gelen konuklarına hem de Girne Antik Limanda kalmak isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek 8 Odalı bir oteli kiraladık, restorasyon çalışmalarına başladık. Hedefimiz haziranda ilk konuklarımızı ağırlamak.

Az laf çok iş…"