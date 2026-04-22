Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un paylaşımı şöyle:
"Kentimizde an itibarıyla yapılan belli başlı işleri sizlerle paylaşmak istiyorum.
Ramadan Cemil Meydanı:
Zemin döşeme çalışmaları yarın itibarıyla meydanın kuzey bölümünde de start alıyor ve hedefimiz 10 -12 gün içerisinde o bölümü bitirerek oradaki cafelerin yeniden hizmet vermeye başlamasıdır.
Su oyunları, fıskiyeler ve küreli havuzu en geç mayıs sonunda aktif etmeyi planlıyoruz.
Kale Arkası:
Kale arkasında sıra yol ve otopark bölümüne geldi, aydınlatma altyapısı bitti, sırada projektör kulelerinin montajına geliyor.
Kordonboyu:
Pazartesi itibarıyla sürekli kullanılan ve kıştaki fırtınaların da etkisiyle yıpranan çocuk parkımızın yenilenme çalışmalarına başlıyoruz.
Kent evi:
Kent evinde su ve elektrik altyapılarıyla birlikte yürüyüş yolları ve otopark düzenlemesine başladık, hedefimiz Haziran ayında açılış.
Barış Parkı:
Barış parkında yapılan düzenlemeler hızla ilerliyor, açılacak lunapark için altyapılar hazır, hedefimiz 19 mayısta Barış Lunaparkı açmak.
Girne/Çatalköy Yolu:
Aydınlatma çalışmalarına devam ediyoruz, kaldırım çalışmaları da başladı.
Hedefimiz bayrama yolumuzun ışıl ışıl girmesi.
Askeri Lojmanlar:
Askeri lojman projemiz tüm hızıyla devam ediyor, hedefimiz 30 adet lojmanımızı haziran ayı içerisinde askerimize teslim etmek.
Girne Belediyesi Konuk Evi:
Hem belediyemizin yurtdışından gelen konuklarına hem de Girne Antik Limanda kalmak isteyen tüm vatandaşlarımıza hizmet edecek 8 Odalı bir oteli kiraladık, restorasyon çalışmalarına başladık. Hedefimiz haziranda ilk konuklarımızı ağırlamak.
Az laf çok iş…"