Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, imza törenine, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam, Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Sekreteri Hasan Felek, Girne Belediye Meclis Üyeleri, Girne Belediye yöneticileri ve sendika temsilcileri katıldı.

-Şenkul: “Daha iyi koşulların yaratılması gailesindeyiz”

Belediyelerin iş ve emek gücünün en yoğun şekilde kullanıldığı yerler olduğunu hatırlatan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, emekçilerin mutluluğu ve huzurunun vatandaşa hizmet kalitesine yansıdığının altını çizdi.

Bu anlamda, ülke koşullarının da değerlendirilmesiyle gerek sendika temsilcilerinin taleplerini, gerekse Girne Belediyesi’nin ekonomik yapısını ortak bir ölçekte değerlendirdiklerini ifade eden Şenkul, daha iyi koşulların yaratılması gailesinde olduklarını vurguladı.

-“Hedef kurum içi eşitliğin sağlanması”

Bel-Paz çalışanları konusuna değinilmesi gerektiğinin altını çizen Şenkul, sendikaya bağlı birçok Bel-Paz çalışanının olduğunu ve bu çalışanların haklarının da günbegün iyileştirilerek, kurum içi eşitliğin sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Şenkul, koşulların iyileştirilmesinin tamamen ekonomik faktörlere dayalı olduğunu hatırlatarak, bu noktada çalışanların en iyi hizmeti vermesi yönünde çaba göstermesi gerektiğini, gösterilecek bu çaba ile vatandaşların memnuniyetinin artacağını ve bunun da belediyeye ekonomik katkı olarak döneceğini ifade etti.

-“Dev-İş ile tanışıklığım Seyis sayesinde gerçekleşti”

Kendisinin Dev-İş ile tanışıklığının eski başkanlardan merhum Mehmet Seyis sayesinde olduğunu ekleyen Şenkul, Seyis ile birlikte Annan Planı öncesi ve çözüm sürecinde aynı kortejde yer aldığını anımsatarak, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Mehmet Seyis’i anarak sözlerini tamamladı.

-Aşam: “İlk kez iş sağlığı güvenliği koşullarının bir yönetmelikle resmiyet kazanması sağlandı”

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da, Girne Belediyesi ile uzun yıllardan beri örgütlü olduklarını dile getirerek, bu anlamda Girne Belediye personeli ile aralarındaki bağın oldukça güçlü olduğunu dile getirdi.

Bunca zamandır belediye yönetimleri ile ortak anlayış doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Aşam, bu çalışmaların çalışan haklarının en iyi şekilde korunabilmesi adına ortaya konduğunu hatırlattı.

Bugün imzalanan toplu iş sözleşmesinin bir farkı olduğuna dikkat çeken Aşam, bu sözleşmeyle iş sağlığı güvenliği koşullarının bir yönetmelikle resmilik kazanmasının sağlandığına vurgu yaptı.

Atılan bu adımın tüm belediyelere örnek olmasını dileyen Aşam, bu bağlamda Girne Belediye Başkanı Şenkul'a ve çalışmayı yürütenlere teşekkür etti.