 Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre, etkinlik, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası) önündeki  meydanda gerçekleştirilecek.

23 Nisan Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklara yönelik  özel aktiviteler ücretsiz olarak yapılacak.

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında; şişme oyun alanları, masal atölyesi, müzik ve eğlence aktiviteleri, yüz boyama aktivitesi, palyaço ve maskot animasyonları, ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı gibi etkinliklerin yer alacağını belirtti.