Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre, etkinlik, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası) önündeki meydanda gerçekleştirilecek.

23 Nisan Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklara yönelik özel aktiviteler ücretsiz olarak yapılacak.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında; şişme oyun alanları, masal atölyesi, müzik ve eğlence aktiviteleri, yüz boyama aktivitesi, palyaço ve maskot animasyonları, ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı gibi etkinliklerin yer alacağını belirtti.