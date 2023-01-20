Girne Çevre Yolu üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

CTP Güzelyurt İlçe Yönetimi: Cypfruvex’te bir an önce kriz masası kurulmalı CTP Güzelyurt İlçe Yönetimi: Cypfruvex’te bir an önce kriz masası kurulmalı

Gündem Kıbrıs’ın olay yerinden edindiği bilgilere göre, araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Polisin soruşturması sürüyor…  